Erst Gas-Zwischenfall, nun Fische-Sterben

Derzeit lebt es sich gefährlich mitten in Stollberg: Eine Baufirma sorgt erneut für einen Großeinsatz von Rettungskräften und Behörden. Während ein erster Vorfall fast in einer Katastrophe für Anwohner endete, mussten nun etwa 100 Forellen und Schleien im Gablenzbach sterben.

Von Jan Oechsner

erschienen am 16.06.2017



Stollberg. Mike Gräbner hat zur Sicherheit selbst Wasserproben entnommen. Er wohnt nahe des kleinen Gablenzbaches - einem Gewässer, welches jetzt zur Todesfalle für etwa hundert Fische geworden ist. "In dem Wasser war eine verdächtige weiße Flüssigkeit - und die vielen toten Tiere. Ich habe das sofort der Polizei, der Fischereibehörde und dem Umweltamt gemeldet." Gräbner wohnt an der Fabrikstraße. Doch die Ursache, so seine Vermutung, war weiter flussaufwärts zu finden. "An der Bachgasse", so Gräbner.

Er hat recht. Dort hat eine Baufirma die Zoppa-Brücke abgerissen und offenkundig den ganzen Bauschutt in den Bach fallen lassen. Das hat den Fluss vergiftet und damit auch die Fische. Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt ist richtig sauer: "Die Brücke konnte nicht aus Versehen so im Bachbett landen." Durch das Auswaschen des Betons sei der pH-Wert des Wassers dann wohl zu basisch geworden - für die Fische ein tödlicher Lebensraum. Es werde jetzt behördlich ermittelt, welche rechtlichen Konsequenzen daraus zu ziehen sind, so Schmidt. Die Stadt wolle erkunden, ob die Firma noch ein guter Vertrauenspartner sei. "Wir als Auftraggeber der Maßnahme, die ja Teil der Schadensbeseitigung vom Hochwasser 2013 ist, werden uns kurzfristig mit der Baufirma zusammen setzen, weil die Häufung der nicht positiven Vorkommnisse auch qualitativ dem Höhepunkt zustrebt."

Was Schmidt damit meint: Erst vor einem Monat sorgte das Unternehmen fast an der gleichen Stelle schon einmal für Angst. Damals hatte ein Bagger eine Gasleitung erwischt. Laut Thomas Jubelt, Sachgebietsleiter Bauausführung im Rathaus, hatte der Bagger mit einem Bohrer von 300 Millimetern Durchmesser eine Leitung von 200 Millimetern Durchmesser getroffen. "Er hat die Leitung quasi durchbohrt." Sofort trat eine große Menge Gas aus. Nur mit einer guten Portion Glück ist es nicht zu einer Explosion gekommen - es handelte sich um ein zündfähiges, explosionsfähiges Gemisch. Nicht auszudenken, wenn ein Funke geflogen wäre. Um das zu verhindern, wurde damals das Areal rund um die Baustelle abgesperrt. Die Gefahr war erst gebannt, als später der betroffene Leitungsabschnitt vom Netz getrennt werden konnte. Das waren etwa 500 Meter Gasleitung mit 16 Hausanschlüssen.

Der neuerliche Fall ist nun Sache des Umweltamtes im Landratsamt. "Der Vorfall wird untersucht. Belastbare Aussagen zu Ursache, Umfang und Folgen werden wir frühestens Freitag treffen können", sagt Stefan Pechfelder, Sprecher vom Landratsamt. Die Baufirma selbst war gestern am späten Nachmittag für eine Stellungnahme nicht mehr erreichbar.

Derweil sind die toten Fische von einer Spezialfirma entsorgt worden. Die Feuerwehren von Gablenz und Stollberg waren im Einsatz. "25 Kräfte waren vor Ort - von der Bachgasse 13 bis Fabrikstraße Höhe Krankenhaus. Dazu auch Ordnungsamt und der Oberbürgermeister", sagt Stadtwehrleiter Enrico Scheibner.

Erst vor knapp drei Wochen gab es auch ein massives Fischsterben in der Region - in einem Teich unweit des Golfplatzes in Klaffenbach. Dieser Vorfall war jedoch nicht auf Schadstoffe zurückzuführen. Das hatte damals eine Überprüfung durch das Umweltamt der Stadt Chemnitz ergeben. Als Ursache des Fischsterbens sei vielmehr eine durch die starke Sonneneinstrahlung und die sehr warmen Temperaturen verursachte Sauerstoffknappheit im Gewässer zu vermuten, erläuterte ein Stadtsprecher damals. Dies führe im Sommer vor allem bei sehr flachen Teichen ohne ausreichenden Wasseraustausch oft zu Problemen. (mit kan, micm)