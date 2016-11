Es weihnachtet sehr

Das Weihnachtsland Erzgebirge legt sein Lichterkleid an. In vielen Orten wurden die großen Freiluftpyramiden in Gang gesetzt, leuchten die Schwibbögen. Die Weihnachtsmärkte öffnen. Es gibt Neues und Altbewährtes.

Von Steffi Hofmann und Cristina Zehrfeld

erschienen am 28.11.2016



Stollberg. Drei kurze Worte reichten, um hunderte Neukirchner und Gäste am Samstagabend jubeln zu lassen: "Es werde Licht!", ordnete Bürgermeister Sascha Thamm an, und nahm damit den neuen Schwibbogens auf dem Platz "Am Stern" an der Bundesstraße 169 in Betrieb.

Mit dem neuen Wahrzeichen der Gemeinde, das den Eintritt zum Erzgebirge symbolisieren soll, ist ein jahrelanges Projekt des Heimat- und Geschichtsvereins Neukirchen zum Abschluss gekommen. Von 2008 an gab es die Idee, für den Haupt-Ort ein eigenes Symbol zu schaffen - wie Adorf mit seiner Pyramide eines hat. 4,50 Meter breit und 2,30 Meter hoch thront der Bogen nun auf einem Sockel aus Granit. Umrahmt von sieben Leuchten sind im Inneren zwei Ebenen dargestellt: Aus Richtung Chemnitz kommend sieht man die Schule, das Rathaus und die Kirche. Auf der anderen Seite ist der Erzgebirgskamm mit Fichten zu sehen. Für den Schwibbogen, der rund 8500 Euro kostet, hat der Verein 9642 Euro Spenden eingenommen. Der Überschuss soll in weitere Projekte des Vereins fließen, etwa in eine für Sommer 2017 erstmals geplante Musiknacht in Neukirchen.

Unterdessen hatte Rolf Lauer bei den Zwönitzer Hutzentagen alle Hände voll zu tun: Seit 46 Jahren ist er der Weihnachtsmann der Stadt. Unter anderem fuhr mit seinem Pferdegespann vor, um den Briefkasten für die Wunschzettel zu leeren. "Manchmal habe ich auch Wunschzettel von Erwachsenen dabei", sagte Rolf Lauer, der anfangs als Weihnachtsmann einen künstlichen Bart hatte. Inzwischen hat er sich einen natürlichen Bart wachsen lassen.

Die Vielfalt des Oelsnitzer Weihnachtsmarktes nutzten indes Tausende Besucher für einen Bummel. Neben den Ständen auf Markt und Kammerrat-Beck-Straße lockten etliche Besonderheiten: In der Bibliothek der Roten Schule waren unter anderem acht Buckelbergwerke der Lugauer Hobbybastler Renate Götz und Claus Schäfer zu sehen, in der Stadthalle zeigte der Rassekaninchenzuchtverein seine schönsten Tiere. Der Oelsnitzer Schnitzer Andreas Drechsel hatte erstmals seine Drechselbank im Ratssaal aufgebaut, um Bäume, Pilze, Kreisel und kleine Holzdöschen zu fertigen. Den Erlös will er der Stollberger Kinderhilfe spenden. Erstmals wurde der Oelsnitzer Weihnachtsmarkt mit einem Pyramidenanschieben eingeläutet. Dazu kamen weit mehr als 300 Besucher. (mit gudo und jeuh)