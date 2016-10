Ewens Mutti: Therapie macht ihr viel Hoffnung

Ihr Dreijähriger ist mehrfach und schwerstbehindert. Der Verein "Leser helfen" hat dem Oelsnitzer Jungen jetzt eine spezielle Behandlung finanziert.

Von Viola Gerhard

erschienen am 15.10.2016



Oelsnitz. Ewen hat Besuch - eine Freundin seiner Mutti Stefanie Wittig ist da und hält den schwerstbehinderten Jungen im Arm. Jana Drews bestätigt, was Stefanie Wittig sagt: Ewen habe die gerade beendete Spezialtherapie im slowakischen Piestany wieder sehr gut getan. Er sei aufmerksamer und entspannter, die Spastik gelöster. Sogar ein wenig Beinmuskeln habe er jetzt, sagt sie und fasst dem Jungen zärtlich an seine dünnen Beinchen.

Diese positiven Erfahrungen hat die 34-Jährige schon nach den ersten beiden Piestany-Aufenthalten im Herbst 2015 und im Frühjahr gemacht - und war darum glücklich, dass ihr der Verein "Leser helfen" eine dritte Therapie, knapp 4000 Euro, finanziert hat. Denn die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht. Die 14-tägige Adeli-Therapie - sie baut auf Erkenntnissen aus der Raumfahrtmedizin auf und ist für Patienten mit Hirnschäden zugeschnitten - bringe Ewen aber viel mehr, als monatelange Aufenthalte in anderen Einrichtungen, sagt die Mutter. Dass Piestany erfolgreich ist, sehe man auch daran, dass die Patienten sogar aus Italien, Russland oder den Emiraten kommen.

Für April 2017 hat sie bereits einen Termin reserviert - wenngleich sie die Therapie nicht allein finanzieren kann, ihre Ersparnisse verschlangen die ersten beiden Aufenthalte. Die nächste Therapie wird noch etwas teurer, weil sie mit zunehmendem Alter aufwendiger ist, sagt Stefanie Wittig. Unterstützung bekommt sie von Freunden, die beispielsweise Spendenbüchsen aufgestellt haben. Ein Verein, der auch Spendenquittungen ausstellen kann, hat für Ewen ein Konto eingerichtet.

Nicht nur dem knapp Vierjährigen tut die Therapie gut, auch seiner Mutter. Der Kontakt mit anderen Eltern von schwer erkrankten Kindern oder auch erwachsenen Patienten dort macht ihr viel Mut und Hoffnung, sagt sie und berichtet vom 15-jährigen Marco, der wie Ewen während der Geburt zu wenig Sauerstoff bekam und reanimiert werden musste. Das erste Mal war Marco mit fünf Jahren in Piestany, jetzt kann er laufen und besucht eine normale Schule. Und er ist ein Freund von Ewens Bruder Elias geworden. Der Elfjährige war erstmals mit in Piestany und durfte sogar selbst zwei Stunden trainieren. Elias zeigt ein kleines Video, auf dem er Ball spielt - mit Marco, der einst keinen Schritt gehen konnte.

Spenden für Ewen können auf das Konto "Zahnärzte und Patienten helfen Kindern in Not" überwiesen werden: IBAN DE33 5205 0353 0000 0055 55, BIC HELADEF1KAS, Sparkasse Kassel, Verwendungszweck: Hilfe für Ewen, Spendername und Adresse (für Zusendung der Spendenquittung).