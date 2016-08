Exhibitionist an Thalheimer Spielplatz unterwegs

erschienen am 24.08.2016



Thalheim. Zeugen haben am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, einen Exhibitionisten an einem Spielplatz in Thalheim beobachtet. Laut Polizei soll sich der Unbekannte an der Umz├Ąunung des Spielplatzes an der Tannenstra├če selbst befriedigt haben. Als die Zeugen ihn zur Rede stellten, verlie├č der Mann den Bereich mit einem Auto. Die Kriminalpolizei ermittelt. (fp)