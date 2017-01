Experte: Bürger müssen keine Straßenausbaubeiträge zahlen

Seit 1996 hat Thalheim schon weit mehr als 750.000 Euro der Abgabe von seinen Einwohnern kassiert. In einem Fall wehren sich viele Betroffene seit Monaten - mit ersten Erfolgen vor Gericht. Was sagen andere Städte?

Von Jan Oechsner

erschienen am 26.01.2017



Thalheim. Wegen ihrer von vielen Bürgern kritisierten Straßenausbaubeitragsgebühr in Thalheim gerät die Stadt in die Defensive. "Thalheim muss die Abgabe überhaupt nicht umsetzen und kann von niemanden gezwungen werden", so der Verwaltungsrechtler Bernd Ringhof aus Burkhardtsdorf. Der Jurist vertritt derzeit im Auftrag einer Dresdner Anwaltskanzlei in einem aktuellen Rechtsstreit zum Thema einen Thalheimer gegen die Stadt vorm Verwaltungsgericht Chemnitz.

Ringhofs Einordnung ist deshalb so brisant, weil die Stadt über Jahre immer wieder für die bei Straßenanliegern umstrittene Abgabe argumentiert hat: Die Kommunalaufsicht in Annaberg-Buchholz werde der oft klammen Stadt nur dann einen Haushaltsplan genehmigen, wenn die Gebühr erhoben wird. Die Schuld liege also in Annaberg beim Landratsamt. Ringhof: "Das ist falsch. Die Kommunalaufsicht kann nur Einspruch erheben, wenn etwa ein Haushalt nicht ausgeglichen ist. Aber welche Einnahmen eine Kommune generiert, ist ihre alleinige Entscheidung." Übersetzt heißt das: Thalheim will seine Bürger schröpfen, muss es aber nicht.

Ringhof stützt sich mit seiner Argumentation auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen (OVG) von 2007. Dieses kennen auch andere Kommunen. "Der damals festgestellte Grundsatz, dass Kommunen in Sachsen nicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verpflichtet sind, gilt nach wie vor", so der Oelsnitzer Beigeordnete Jens Barnickel. Aber, so schränkt es Barnickel ein, habe das OVG auch festgestellt, dass dies nur bei geordneten finanziellen Verhältnissen gilt. Ein Indikator sei eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Kommune von etwa 850 Euro. Da Oelsnitz darunter liege, gebe es dort auch keine Straßenausbau-Abgabe. Ähnlich argumentiert der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert - auch er bezieht sich auf das von Ringhof und Barnickel genannte Urteil. "Wir hatten zuvor eine Gebühr, die wir dann aber schnell wieder stoppten - das eingenommene Geld wurde von uns an die Bürger zurückerstattet."

Und Thalheim? Mittlerweile plant die Drei-Tannen-Stadt auch mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 860 Euro - allerdings waren es vor vier Jahren noch mehr als 100o Euro. "Wir sind auf dem richtigen Kurs. Aber es ist derzeit viel zu früh, über eine Aufhebung der Gebühr nachzudenken", so Dittmann. Ob es jemals dazu komme, könne er heute auch nicht sagen. Zumal die Pro-Kopf-Verschuldung nur ein Parameter sei. Vielmehr müsse es sich eine Kommune auch "leisten können", auf Einnahmen zu verzichten. Dittmann bemüht in diesem Zusammenhang die Sächsische Gemeindeordnung und den Einnahmebeschaffungsgrundsatz.

Doch die Straßenausbaubeitragsgebühr in Thalheim steht auch von anderer Seite unter Beschuss - speziell bei der Baumaßnahme Weststraße und Äußere Bergstraße. Das Verwaltungsgericht in Chemnitz hat in einem ersten Eilverfahren Anhaltspunkte für eine fehlende Rechtmäßigkeit der insgesamt mehr als 60 Gebührenbescheide der Stadt an die Anwohner deutlich gemacht. Unter anderem sei das Bauprogramm für das Straßenprojekt mangelhaft, was wiederum auf die Rechtmäßigkeit der Gebühr im Speziellen und der ganzen Satzung im Allgemeinen Auswirkungen haben kann. Dies muss das Gericht in der Hauptverhandlung noch entscheiden.

Dittmann: "Es ging dabei lediglich um ein sogenanntes Einstweiliges Verfahren, genauer um den Antrag, dass die Stadt Thalheim die offenen Beträge bis zur finalen Klärung nicht vollstrecken wird. Die vorläufige Rechtsmeinung des Gerichts nehmen wir zur Kenntnis und werden nun das Bauprogramm im Februar-Stadtrat anpassen."

Für Ringhof und seinen Mandanten Gerald Meichsner, der an der Weststraße wohnt und erst 56.000 Euro, dann mit einer modifizierten Straßenausbaubeitragsgebühr immerhin noch 16.500 Euro zahlen soll, ist die Lesart des Gerichts auch für die Zukunft eindeutig: Die Gebühr könnte schon bald kippen. Das sieht Dittmann anders.