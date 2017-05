Feuerwehr: Jedes dritte Fahrzeug viel zu alt

Nicht wenige Kameraden im Erzgebirgskreis rücken mit Oldtimern aus. Das liegt nicht daran, dass sie eine Schwäche für alte Fahrzeuge hätten: Der Kreis schiebt eine Welle an Investitionen vor sich her.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 26.05.2017



Erzgebirge. Die Luft im Fahrerhaus des Deutz riecht süßlich wie auf einem Dachboden. Der rote Lack ist verblasst, aber blank gewienert. So steht das Löschfahrzeug vorm Feuerwehrdepot in Hopfgarten. "Sogar die Reifen sind sauber", sagt Gottfried Schier, Leiter der Großolbersdorfer Wehren. Versonnen blickt er auf den Deutz, der nächstes Jahr 50 wird - und damit neun Jahre länger im Dienst ist als er selbst.

Wer Oldtimer fährt, macht das oft aus Überzeugung; ein H für "historisch" am Kennzeichen ist die Ausnahme. Doch nicht wenige Feuerwehrleute im Kreis rücken mit Ü-30-Autos aus. Aber nicht, weil sie eine Schwäche für Oldtimer hätten.

Der Erzgebirgskreis schiebt eine Welle an Investitionen vor sich her, klagen Bürgermeister und Kameraden. 18 Jahre alt sind die Fahrzeuge im Schnitt. Viele müssten ersetzt werden, aber die Warteliste ist lang. Für dieses Jahr haben die Wehren Bedarf in Höhe von 20 Millionen Euro angemeldet, zur Verfügung stehen zwei. Damit bezuschusst der Kreis Uniformen, Gerätehäuser und neun Einsatzfahrzeuge 2017 und 2018. Für 23 weitere, die angemeldet waren, reicht das Geld nicht.

Neben dem Deutz in Hopfgarten parkt der LO Robur der Großolbersdorfer Kollegen, Baujahr 1985. Ost neben West fürs Foto. Feuerwehrmann Tobias Böhme hätte ihn gar nicht dorthin bewegen dürfen: Zum Einsatzort darf der LO noch fahren - dank Bestandsschutz. Die Mannschaft sitzt auf der Ladefläche, überspannt von einer Plane. Wehrleiter Schier schüttelt den Kopf: "Das gibts eigentlich nicht mehr." Theoretisch dürfen die Großolbersdorfer damit vom Einsatz nicht zurückfahren. Joachim Seidel, Wehrleiter von Hopfgarten, runzelt die Stirn: "Es ist Pflicht der Kommune, uns nicht mit veralteter Ausrüstung rauszuschicken." Für Gottfried Schier liegt das Problem beim Freistaat. Rund 20 Millionen Euro stellt dieser allen Landkreisen pro Jahr für die Wehren zur Verfügung. Gunnar Ullmann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, schätzt: Nötig wäre das Dreifache, um den Standard zu halten. Nach der Wende wurde kräftig investiert, nun ist die Technik in die Jahre gekommen: Nach 25 Jahren, so Ullmann, sei ein Fahrzeug verschlissen. Diese Grenze hat mehr als ein Drittel der 578 Fahrzeuge im Erzgebirgskreis überschritten; 59 sind älter als 30 und damit quasi Oldtimer.

Doch Ullmann lässt die Gemeinden nicht aus der Pflicht: Es sei vorgekommen, dass Fördermittel frei werden - und dann im Ort kein Geld da ist. Die Verwaltung müsse rechtzeitig Eigenmittel einplanen. Etwa 350.000 Euro kostet ein Tanklöschfahrzeug, je nach Typ trägt die Kommune rund die Hälfte der Kosten.

Die Förderrichtlinie wurde 2015 angepasst. Brandschutz ist Sache der Kommunen, betont das Landratsamt. Die tragen daran schwer, weiß Uwe Bräuer. Der Jöhstädter Gemeindewehrleiter zählt auf: Ein Deutz, knapp 50 Jahre alt, ein paar DDR-Fabrikate: W 50, B 1000 - "Es haben schon Leute gefragt, ob wir ein Museum betreiben." Bräuer lacht. Es klingt bitter. Ohne die Pflege technisch versierter Kameraden würde der Deutz längst nicht mehr fahren. Zu rund 25 Einsätzen im Jahr rücken die vier Jöhstädter Ortswehren aus.

In Schönheide sind es bis zu 100 Einsätze: Die Wehr deckt das Westerzgebirge ab, ist deshalb gut ausgerüstet. Sechs Einsatzfahrzeuge sind zusammen 41 Jahre alt - und dann ist da noch der Mercedes, Baujahr 1969. "Er ist immer noch zuverlässig", sagt Wehrleiter René Schwotzer. Wie in Hopfgarten hat die Gemeinde das Fahrzeug Anfang der 1990er gekauft, ausgemustert nach Jahrzehnten in einer anderen Wehr.

Die Kollegen in Neukirchen hingegen haben vor weit mehr als 20Jahren ein Ostprodukt adoptiert: Niemand wollte das alte DDR-Postauto haben. "Es stand in Chemnitz, generalüberholt, aber die Leute wollten Westfabrikate", erzählt Wehrleiter Uwe Grünzig. Bis 2000 diente der Oldie als Rüstwagen, dann kam ein neuer. Bis heute unterstützt der W 50 bei größeren Einsätzen, transportiert etwa Sandsäcke zu Hochwassereinsätzen. Keine Servolenkung, keine Gurte, keine Assistenzsysteme. "Da kann wenigstens nichts kaputt gehen", so Grünzig.

"Den muss man mit Fingerspitzengefühl fahren, da kann nicht jeder ran", sagt Gottfried Schier mit Blick auf den Deutz, der im Standgas wie ein Traktor klingt. Natürlich, auch er hängt an den alten Autos: Jahrzehnte voller Herzblut stecken darin. Doch es klingt Galgenhumor mit, wenn die Kameraden erzählen, dass sie bergauf von Lastern überholt werden, an der roten Ampel aber dank Blaulicht vorbeibrausen.

Ist das Geld knapp, haben kleine Wehren das Nachsehen. Gunnar Ullmann gibt zu bedenken: Neun Minuten nach dem Notruf sollen Retter am Einsatzort sein. Die vielen kleinen Wehren seien im dicht besiedelten Erzgebirge unverzichtbar. "Wir haben in Deutschland eines der leistungsfähigsten Brandschutzsysteme weltweit - zu 98Prozent von Freiwilligen getragen."

In denen rumort es, sagt Gottfried Schier. In seinen 40 Jahren im Ehrenamt habe er viele Dankbarkeitsbekundungen gehört: Für ihn sind das Lippenbekenntnisse. In dieser Woche wurde er für weitere fünf Jahre als Gemeindewehrleiter bestätigt. Ziel für seine vielleicht letzte Amtszeit: Am Ende sollen neue Autos in den Garagen stehen. Ansonsten gelte, so Schier: "Bis das der Tüv uns scheidet."