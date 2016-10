"Fröhlichmacher der Nation" sagt Tschüss

Ist der Schlager am Ende? Tony Marshall jedenfalls hört auf - für seine Abschiedstournee hat er aber noch die Fans im Altkreis Stollberg besucht. In der Oelsnitzer Stadthalle gab es gute Laune, auch Tränen. Und 200 leere Plätze.

Von Mona Berner

erschienen am 01.11.2016



Oelsnitz. Sie ist extra aus Hohndorf gekommen. Sie hat all ihre Kräfte zusammengerauft, mit Gehstock und langsamen Schritt, um einmal ein Konzert von Tony Marshall zu erleben: "Ich hab ihn immer im Fernsehen gesehen. Es ist schön, dass ich ihn hier heute erleben darf." Doris Geßner ist 86 Jahre alt.

Und so passte auch dies eine Lied irgendwie zum Abend von Doris Geßner. "Schöne Maid hast du heut für mich Zeit, ho-ja, ho-ja, ho...". Dank dieses Songs wurde der heute 78-jährige Tony Marshall vor rund 45 Jahren berühmt, bekam sechs Goldene Schallplatten und zählt seither zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands. Er ist irgendwie ein Phänomen - die Marke Mensch, die man halt irgendwie kennt, auch wenn man kein Fan ist: Viele Leute auf der Straße sagen seine Lieder eher selten etwas. Aber viele nicken mit dem Kopf bei einem Foto von ihm: Ja, das ist er. Das ist Tony Marshall. Oder umgekehrt.

Am Wochenende sang er in Oelsnitz - eine Station auf seiner Abschiedstour. Denn selbst für ihn gilt: Die schönste Zeit geht vorbei - nach über 60 Jahren im Showbusiness sagt er Tschüss: "Ich bin nicht traurig. Ich habe alles erlebt."

Bei seinem Auftritt ist aber noch alles wie früher: Von der ersten Minute an ist das Publikum dabei, es klatscht, schunkelt, winkt. Während bei alt bekannten Stimmungsmachern der ganze Saal mitgeht, tupfen sich einige Zuschauer bei ruhigeren Liedern die Tränen von den Augen. Und wenn dann der gelernte Opernsänger Tony Marshall ab und zu Pointen aus seinem Leben erzählt, auch von seinem Urenkel schwärmt, seine 55-jährige Ehe erwähnt, ist ebenfalls eine Melancholie beim Publikum zu spüren, welches größtenteils im selben Alter wie der Sänger selbst ist. "Alte Menschen müssen nicht neidisch auf die Jugend sein. Denn wer sagt denn, dass ein 18-Jähriger überhaupt so alt wird wie wir?", fragt Marshall.

Bei seiner Abschiedstournee trat neben seinem Sohn Pascal Marshall und den Ladinern auch die 20-jährige Nicol Stuffer auf. Während sie früher gemeinsam mit ihrem Vater Joakin Stuffer von den Ladinern auf der Bühne stand, ist sie nunmehr auch solo erfolgreich, zählt zum Schlagernachwuchs.

Sie konnte das Publikum anstecken und sogar langjährige und eingefleischte Tony-Marshall-Fans für sich gewinnen: "Ich bin seit meiner Kindheit Fan von Tony Marshall und man muss ihn einfach live erlebt haben. Aber man muss auch dem Nachwuchs eine Chance geben und der Auftritt von Nicol hat mir ebenfalls sehr gut gefallen", meint die 51-jährige Katrin Dietrich aus Mühlsen, die gemeinsam mit ihrer Tochter, die Tony Marshall während seines Auftrittes sogar eine Rose auf die Bühne brachte, das Konzert besuchte.

Aber vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt für Marshall, aufzuhören. Denn die Stimmung im Saal war gut, ausverkauft war die Oelsnitzer Stadthalle aber nicht. "Es passen etwa 780 Personen in die Stadthalle und heute sind ungefähr 200 Plätze noch frei. Besonders auf dem Rang ist viel leer", bedauerte Stadthallenleiterin Kerstin Pfeil.

Und Tony Marshall? Er stellt den Rückgang guter Schlagermusik sowie das sinkende Interesse der Jugend an dieser Musik besorgt fest. Und sagt dann: "Wir brauchen den Schlager. Besonders in der heutigen Zeit, bei all den Problemen. Ein frisches Schlagerlied muntert auf und lenkt ab von all dem Mist."

Das sieht Doris Geißner ebenso. Sie will nach dem Konzert durch die schwere Tür, schafft es aber kaum. Es hilft ihr jemand. Es war ein gelungener Abend für die Hohndorferin.