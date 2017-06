Frust in Gornsdorf: Noch kein Nachfolger für Schulleiterin

Seit einem Jahr ist klar, dass Christine Sammler nach diesem Schuljahr die Grundschule verlässt. Ausgeschrieben ist die Stelle bisher nicht. Nicht nur die Eltern sind stinksauer.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 14.06.2017



Gornsdorf. Noch acht Tage hat Christine Sammler. Nächste Woche Freitag enden fünf Jahre als Leiterin der Grundschule Gornsdorf und 49 Jahre Schuldienst für die 68-Jährige. Dabei ist sie seit drei Jahren Rentnerin. Doch sie hat länger gemacht - auch, um das Projekt Neubau noch zu begleiten. Doch wem sie den übergeben soll, weiß sie nicht.

"Die Stelle ist bis heute nicht ausgeschrieben", ärgert sich Christine Sammler. Dabei habe sie ihrem Arbeitgeber, dem Kultusministerium in Dresden und stellvertretend der Bildungsagentur in Chemnitz, vor einem Jahr schon mitgeteilt, dass sie zum 31. Juli 2017 aufhört. "Wir sind in großer Sorge." Mehrfach hätten sie und Bürgermeisterin Andrea Arnold deshalb bei der Bildungsagentur nachgehakt. Ohne Erfolg.

Die Eltern sind deswegen verunsichert, fühlen sich allein gelassen. "Wir fragen uns alle, wie es weitergeht", sagt Schulelternsprecher Hendrik Günther. "Da bekennt sich eine Gemeinde schon zu so einem Neubau, will den Kindern die besten Möglichkeiten bieten, und dann das", kritisiert der Vater. Nicht zuletzt, weil der Umzug ins neue Gebäude ansteht. "Es ist ja nicht so, dass die Kinder am ersten Tag in die neue Schule marschieren und es geht los. Der ganze Ablauf muss organisiert werden." 72 Kinder werden aktuell in Gornsdorf von fünf Lehrern unterrichtet - Christine Sammler eingeschlossen.

Die Bildungsagentur äußert sich auf Anfrage von "Freie Presse" nur knapp zu dem Thema: "Zunächst war vorgesehen, die Schulleiterstelle durch eine Initiativbewerberin zu besetzen. Leider wurde die Bewerbung zurückgenommen. Nun wird die Stelle im nächstmöglichen Ministerialblatt des Sächsischen Ministeriums für Kultus ausgeschrieben", so Sprecher Lutz Steinert. Das Blatt erscheint einmal im Monat.

Viel zu spät, findet Christine Sammler. "So kann keine geordnete Übergabe stattfinden - für das neue Schuljahr und für den Umzug in den Neubau." 2,5 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde Gornsdorf die neue Schule kosten - ohne Fördermittel. Am 7. August soll sie eingeweiht werden. Christine Sammler, die vor fünf Jahren von einer großen Schule auf dem Chemnitzer Kaßberg nach Gornsdorf kam, hat ihr ganzes Herzblut in den Neubau gesteckt. "Nicht nur ich. Wir alle stehen dahinter, die Kollegen, die Eltern, die Gemeinde." Das Verhalten der Bildungsagentur sei auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit in der Schule. "Ich fühle mich wie Don Quijote."

Erst vor vier Wochen war Andrea Arnold - als Bürgermeisterin der Gemeinde vertritt sie den Schulträger - deswegen bei der Bildungsagentur in Chemnitz. Dort erhielt sie eine Begründung dafür, dass die Stelle bis dato nicht ausgeschrieben wurde: "Weil wir keinen Bestandsschutz genießen", so Arnold. Das kommt daher, weil Gornsdorf für die nächsten zehn Jahre die Mindestschülerzahl von 15 Kindern pro Jahrgang nicht garantieren kann. "Für die Kinder, die geboren sind, können wir das. Aber das sind eben nur sechs Jahre." Andrea Arnold ist sich sicher, dass auch danach die Zahlen erfüllt werden, aber das geschehe eben immer kurzfristig durch Zu- und Abgänge.

"Uns ist sehr daran gelegen, dass gerade die neue Schule mit einem voll besetzten Team und einer Direktorin oder einem Direktor starten kann", sagt die Bürgermeisterin. Doch sie macht sich keine Illusionen: "Die Bildungsagentur kann sich ja keine Leute backen. Das Problem liegt woanders", sagt sie mit Blick auf die bekannten Punkte im Bildungssystem Sachsens: Lehrermangel, schlechtere Bezahlung im Verhältnis zu anderen Bundesländern, fehlende Verbeamtung.

Elternsprecher Hendrik Günther stört besonders, dass sich die Bildungsagentur zu dem Thema bisher so gut wie nicht geäußert habe. "Wir haben das Gefühl, die haben keinen Plan. Dabei war das doch schon so lange bekannt." Nun vergehe wertvolle Zeit. Auch treibt die Eltern die Sorge um, dass die Stelle womöglich nur zweitbesetzt wird, also der Leiter oder die Leiterin einer anderen Schule in der Region Gornsdorf zusätzlich mit übernimmt.

Immerhin versichert Sprecher Lutz Steinert gegenüber "Freie Presse": "Unabhängig von dem sich an die Ausschreibung anschließenden Besetzungsverfahren wird natürlich in jedem Falle die Schule mit Beginn des kommenden Schuljahres von einer geeigneten Person geleitet werden." Die Gornsdorfer werden die Behörde beim Wort nehmen.