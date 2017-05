Fußgänger in Gornsdorf überfallen und beraubt

erschienen am 15.05.2017



Gornsdorf. Die Polizei in Gornsdorf ermittelt wegen des Verdachts des Raubes. Den Angaben nach war ein 25-Jähriger in der Nacht zu Sonntag zu Fuß in der Burkhardtsdorfer Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten gegen 1.45 Uhr angesprochen wurde. Einer der Beiden soll den 25-Jährigen plötzlich von hinten festgehalten haben, während der andere Geldbörse und Handy aus der Jacke des Opfers nahm.

Der 25-Jährige konnte sich befreien und seine Geldbörse sowie das Handy zurückholen. Die Täter flüchteten schließlich mit einem niedrigen Bargeldbetrag vom Tatort. Das Geld hatten sie aus der Börse genommen. Beim Gerangel wurde das Handy des unverletzt gebliebenen Opfers beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (fp)