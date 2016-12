Fynn spürt, wenn es Sebastian schlecht geht

Zu Familie Dittmar gehören auch tierische Mitglieder. Neben zwei Katzen, die schon länger im Haushalt leben, gibt es auch einen Vierbeiner, der extra wegen des kranken Sohnes angeschafft wurde: ein Hund. Der erfüllt die Erwartungen durchaus.

Von Viola Gerhard

erschienen am 15.12.2016



Hohndorf. Der Kopf tut nicht mehr weh, überhaupt macht Sebastian an diesem Nachmittag einen munteren Eindruck. Er rollt mit einem kleinen Auto über den Tisch, ruft "Attacke!!" und lässt dasAuto abheben. Ja, es könne auch fliegen, erklärt der Vierjährige und lacht. Es geht ihm gut - allerdings war das nicht den gesamten Tag so. "Am Morgen hatte er Schmerzen in den Beinen", erklärt Nadine Dittmar, Sebastians Mutti.

Es ist ein ständiges Auf und Ab, an dem die gesamte Familie, zu der auch noch drei Schwestern gehören, Anteil nimmt. Sogar die Vierbeiner reagieren auf Sebastians Zustand, erklärt Markus Dittmar. "Sie schmusen dann mit ihm", sagt der Vati. Die Vierbeiner, das sind die Katzenzwillinge Micky und Lizzy sowie eine Mops-Chihuahua-Mischung namens Fynn. "Das ist mein Therapiehund", erklärt der Vierjährige stolz. Auch wenn Fynn das im eigentlichen Sinne nicht ist, so wurde er doch extra wegen Sebastian angeschafft - im Juni als drei Monate alter Welpe. "Wir haben viel gelesen, nachdem Sebastian krank wurde, und dachten uns, vielleicht bringt es etwas", erklärt die Mutter. Auch in der Internet-MS-Gruppe, in der sie Mitglied sind, habe man zugeraten, einen Hund anzuschaffen.

Und die Erfahrungen sind gut, sagt Markus Dittmar. "Er regt Sebastian an, sich zu bewegen." So lässt der Junge, wenn es ihm gut geht, den Hund gern einen kleinen Ball apportieren oder saust mit ihm durch die Wohnung. "Meist ist Seppi aber dann schneller fertig als Fynn", sagt seine Mutter. Geht es Sebastian schlecht oder er braucht Ruhe, legt sich Fynn daneben. "Er spürt, wie es ihm geht", erklärt Nadine Dittmar.

Auch, als der Junge vor knapp einer Woche aus dem Krankenhaus zurückkam, habe der kleine Vierbeiner sofort gemerkt, dass etwas anders ist. "Fynn wollte mich gesund lecken", sagt Sebastian, und Nadine Dittmar erklärt: "Er wollte an das Pflaster über der Narbe." Das hat Sebastian mittlerweile selbst abgemacht und man kann die fast sechs Zentimeter lange Narbe sehen, die an die Biopsie Anfang Dezember erinnert. Hinrinde und etwas Hirnhaut wurden damals entnommen, außerdem Hirngewebe. Der Befund für Letzteres liegt vor, lässt aber keine konkreten Rückschlüsse zu. "Nur, dass es entzündliche Veränderungen gibt", sagt Nadine Dittmar. Auf die anderen Untersuchungsergebnisse warten sie noch. Aus denen erhoffen sie sich Aufschluss, was Sebastians Beschwerden auslöst. Denn er leidet an drei eigentlich voneinander unabhängigen Erkrankungen: Er hat Symptome von Multipler Sklerose (MS), er erlitt mehrere Schlaganfälle, und seit knapp drei Monaten muss er auch Tabletten gegen Epilepsie einnehmen, da er epileptische Anfälle hatte. Ob all diese Krankheiten von einer Ursache herrühren oder tatsächlich unabhängig voneinander auftreten, ist noch völlig unklar.

Sebastian hat sich inzwischen zurückgezogen, ganz ruhig liegt er im Nachbarzimmer auf dem Sofa. Der Besuch der "Frau von der Zeitung" hat ihn angestrengt. Das kann auch beim Besuch der Benefizveranstaltung in Schwarzenberg passieren, zu der der Verein Flame Dancer sie für Sonntag eingeladen hat. Darum sind Dittmars froh, dass ihr "Chauffeur" Steffen Dämmig angekündigt hat, die gesamte Zeit mit dort zu bleiben, um reagieren zu können und die Familie gegebenenfalls auch eher zurück nach Hohndorf zu bringen. Dämmig ist stellvertretender Vereinsvorsitzender und Fahrer des Lugauer Betreuungsdienstes für behinderte und bedürftige Menschen - er hatte sich bei der Hohndorfer Familie gemeldet, als er aus der Zeitung erfuhr, dass ihr Auto nicht groß genug ist, um gemeinsam nach Schwarzenberg zu fahren.

Die Dittmars indes hoffen, bald selbst ein Auto ihr Eigen nennen zu können, das groß genug für die sechsköpfige Familie ist. Und sie dürfen diese Hoffnung durchaus haben: Auf dem Spendenkonto von "Leser helfen" sind bis gestern bereits 19.076,51 Euro eingegangen.

Mit diesem Coupon können Sie helfen, dass sich Familie Dittmar ein größeres Auto kaufen kann. Bei "Hilfe für Frau Seidel" handelt es sich um eine 54-Jährige aus Beierfeld, die einen Treppenlift benötigt.