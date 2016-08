Garagensterben in Stollberg geht weiter

Pächter von Auto-Unterstellflächen leben in der Großen Kreisstadt zunehmend in unsicheren Zeiten. Jetzt erst hat der Stadtrat beschlossen, erneut 22 Garagen aufzugeben. Nur: Wie viele sind es insgesamt - und weshalb müssen sie alle weg?

Von Jan Oechsner

erschienen am 24.08.2016



Stollberg. Etwas salopp argumentierte Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt seine Vorgehensweise. Er wolle lieber als erstes die Stadträte von dem Plan in Kenntnis setzen, danach erst die Garagenpächter. "Denn Sie sehe ich öfters und will es mir mit Ihnen nicht verderben." Dann wurde am Montagabend der Beschluss gefasst: 15 Garagen an der Goethestraße und sieben an der Lessingstraße werden vom Verpächter, also der Stadt, erst gekündigt und sollen mittelfristig abgerissen werden. Die Stadt will die noch ahnungslosen Pächter rasch informieren.

Der Plan ist nur die Spitze eines Eisbergs. Denn mittlerweile kündigt die Stadt immer häufiger Garagenpächtern, um Platz zu schaffen. In der jüngeren Vergangenheit waren das - zählt man die zwei erwähnten Beschlüsse hinzu - bereits etwa 150 Auto-Unterstellplätze im Stadtgebiet, etwa an der Thalheimer oder Jahnsdorfer Straße. Zum Vergleich: Die Stadt hat jetzt insgesamt noch 466 Garagen - davon 73 in einem Mietverhältnis. Die anderen 393werden von Pächtern genutzt. Den größten Kahlschlag gab es am Schweizer Turm, dort mussten einst 76 Garagen weichen. Auch deshalb, weil die Lebenshilfe dort Werkstätten, Großküche, Speisesaal, Verwaltung, Lager für 6,8 Millionen Euro bauen will. Alles unter einem Dach.

OB Schmidt sagt es so: Wohnen und Gewerbe hat Vorrang vor Garagen. Und er kann dies auch umsetzen. Denn 1995 trat das sogenannte Schuldenrechtsanpassungsgesetz in Kraft. Das besagt, dass ab 2007 alle Garagen aus DDR-Zeiten demjenigen gehören, auf dessen Grundstück sie gebaut wurden - oftmals ist das die Stadt. Entsprechende Verträge können oftmals gekündigt werden.

Was die Stadt auch im Hinblick auf die beiden jüngsten Standorte macht. Auch hier gilt: Wohnen und/oder Gewerbe hat Vorrang.

Rennfahrer Max Neukirchner will an der Goethe-/Ecke Schlachthofstraße investieren - sowohl in ein Wohnhaus mit acht Mietwohnungen als auch in eine neue Halle. Die soll, so die ersten Überlegungen, auch der Gemeinnützigen Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft (Gafug) mit Sitz in Oberlungwitz als erweiterte und zu vermietende Fläche neben den jetzt schon in der Goethestraße 8 befindlichen Räumlichkeiten dienen. Auf das Areal an der Lessingstraße will eine Familie, die einst in Bayern lebte und nun nach Stollberg zurückkehrt, ein Einfamilienhaus bauen.

Stadtsprecher Reiner Kunz hat auf Anfrage angedeutet, dass er keinerlei Aussagen darüber machen kann, ob und wie viele Garagen künftig noch auf dem Prüfstand stehen könnten. Derzeit nimmt die Stadt etwa 44.000 Euro an Mieten und Pacht für ihre Garagen ein.

Manchmal gibt es auch ganz anderen Ärger, wie jüngst mit Pächtern der Garagengemeinschaft Kleist-straße. Dort wollte der bald nicht mehr geschäftsfähige Vorstand die Stadt einbinden, damit diese sich um die Stromabrechnung der 216 Garagen kümmert. Anfangs hatten sich beide Seiten geeinigt: für jährlichen Stromverbrauch (2,60Euro), Wartung der Anlagen (1 Euro) plus einer Pauschale von 1,40 Euro zahlen die Pächter insgesamt 5 Euro. Weitere 5 Euro sollten Bearbeitungsgebühren sein: also 10 Euro pro Jahr und Garage. Doch später wollte die Stadt 20 Euro Bearbeitungsgebühr. Seither liegen beide Seiten im Streit - ein Ende ist bisher nicht in Sicht.