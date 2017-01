Gedankenaustausch in der ehemaligen Kühlhalle

Der Schlachthof-Verein hat sich auf neues Terrain gewagt und einen Debattierclub initiiert. Ein Experiment, das so gut ankam, dass eine Wiederholung fast schon gesetzt ist.

Von Petra Wötzel

erschienen am 27.01.2017



Stollberg. Heiße Diskussionen gab es beim ersten Debattierclub in der ehemaligen Kühlhalle des umgebauten Schlachthofs Stollberg. Reichlich 20 Frauen und Männer haben sich am Mittwochabend zur Diskussion "Essen Veganer unserem Essen das Essen weg?" zusammengefunden. In der knapp zweistündigen Veranstaltung ging es darum, Gedanken, Ansichten und Fakten darüber auszutauschen, ob der Verzicht auf tierische Nahrungsmittel das Allheilmittel für Gesundheit ist, und ob der Verbrauch an sich in Frage gestellt werden muss. Oder ist der entscheidende Punkt eher, woher das Fleisch kommt?

Viele der Anwesenden äußerten ungezwungen ihre Meinung. Zum Beispiel Eva-Maria Müller: Während des Studiums hat sie Tierhaltung erlebt, die ihr nachhaltig in negativer Erinnerung geblieben ist. Die Mitteldorferin ernährt sich vegan aus Überzeugung. "Wenn wir die Welt erhalten wollen, müssen mehr Leute umdenken. Und die Politik ist gefordert, etwas zu unternehmen", meint die Diplom-Agrar-Ingenieurin. "Fleisch sollte nicht subventioniert, sondern mit höheren Steuern belegt werden, dafür müsste es zum Beispiel für Obst und Gemüse Preisnachlässe geben."

Sarah Schnabel, die seit sieben Jahren kein Fleisch isst, war gut vorbereitet. Nach einem Aufklärungsvideo einer Tierschutzorganisation über Massentierhaltung war die Lichtensteinerin vor einigen Jahren geschockt. Von einem Tag auf den anderen lehnte sie den Verzehr von tierischen Produkten konsequent ab. Für sie sei das einfach gewesen. "Das Problem war die Rechtfertigung gegenüber Mitmenschen. Ich kann nicht verstehen, wie man Schmerz empfindende Lebewesen so behandeln kann. Das ist für mich moralisch unvertretbar". Sie nennt Beispiele aus der Massentierhaltung. "Würden die Verbraucher öfter zu sehen bekommen was den Tieren angetan wird, gäbe es bestimmt mehr Menschen die den Verzehr von Fleisch ablehnen. Doch solche Bilder werden bewusst abgeschottet, der Profit ist wichtiger", ist die Pharmazeutisch-Technische Assistentin überzeugt.

Für Ernährungsberaterin Heike Erhardt sind die Argumente von Sarah Schnabel nachvollziehbar. Sie kann sich allerdings mit einer veganen Ernährung nicht uneingeschränkt anfreunden. "In Fleisch sind Inhaltsstoffe wie Vitamin B12 und Eisen enthalten, die der Mensch durch rein pflanzliche Ernährung nur ungenügend aufnehmen kann." Jeder sollte aber durchaus einmal die Menge seines Fleischkonsums überdenken und auf die Herkunft des Nahrungsmittels achten. Zum Fleisch essen mit Genuss bekennt sich Michael Gruß. Der Stollberger meide aber Lebensmittel von Tieren aus Massentierhaltung, kaufe ausschließlich Bio-Ware.

Sehr zufrieden war Moderator Lukas Hübsch mit der Premiere des Debattierclubs. "Ich habe mich gefreut, dass so viele Interessenten gekommen sind und war positiv überrascht, welche Eigendynamik in der Gesprächsrunde entstanden ist." Eine Fortführung zu unterschiedlichen Themen ist geplant.