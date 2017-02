Gegen Bäume geprallt - zwei Unfälle in Zwönitz und Neuwürschnitz

erschienen am 01.02.2017



Zwönitz/Neuwürschnitz. Zwei Unfälle haben sich am Mittwochmorgen im Altlandkreis Stollberg ereignet. Im ersten Fall wurde eine Person in einem Auto eingeklemmt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen soll ein Toyota gegen einen Baum an der Dittersdorfer Straße im Zwönitzer Ortsteil Kühnhaide gefahren sein. Das Fahrzeug soll anschließend auf der Seite liegen geblieben sein. Kameraden der Feuerwehr konnten den verletzten Menschen befreien. Die Dittersdorfer Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Im zweiten Fall wurde mindestens eine Person bei einem Unfall an der Straße "Zur Lutherbuche" zwischen Stollberg und Neuwürschnitz verletzt. Auch hier prallte ein Fahrzeug gegen einen Baum. Zuvor soll es soll von der Straße abgekommen sein. Kameraden der Feuerwehr rückten aus, um auslaufende Betriebsmittel am Ford zu binden. Die Unfallstelle an der Straße "Zur Lutherbuche" wurde zeitweise gesperrt. (fp)