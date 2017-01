Gornsdorf: Mit 2,3 Promille vor Polizei geflüchtet

erschienen am 02.01.2017



Gornsdorf/Thalheim. Mit eingeschaltetem Blaulicht hat die Polizei am Montagmorgen eine betrunkene VW-Fahrerin von Gornsdorf bis Thalheim verfolgt. Die Frau ignorierte um 7 Uhr an der Gornsdorfer Hauptstraße die Handzeichen eines Beamten zum Anhalten, teilte die Polizei mit. Zunächst gelang es ihr zu flüchten. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Thalheim wurde sie von den Beamten eingeholt. Ein erneuter Fluchtversuch missglückte. Letztlich wurde die VW-Fahrerin um 8 Uhr an der Unteren Bahnhofstraße gestellt.

Sie hatte 2,3 Promille intus und keinen gültigen Führerschein dabei. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. (fp)