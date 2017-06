Gute Nachwuchssituation bei den Wehren ist kein Selbstläufer

Die Mitgliederzahlen in den Jugendfeuerwehren des Landkreises sind seit Jahren stabil. Für die aktiven Einheiten ist dies eine wichtige Nachwuchsquelle. Aber hinter den Zahlen steht auch ein großer Aufwand - und manchmal ein Transportproblem.

Von Viola Gerhard

erschienen am 12.06.2017



Lugau. Aus dem Keller der Lugauer Feuerwehr dringt dichter Rauch. Die Kinder, die sich vorsichtig durch den Gang bewegen, kann man nur hören beziehungsweise an ihren Taschenlampen erahnen. Eine Männerstimme erklärt, dass sie sich hinhocken sollen - denn dann sehen sie mehr. "Wir machen jeden Tag eine Mutprobe", erklärt Sven Schimmel, stellvertretender Ortswehrleiter von Lugau und zugleich Jugendfeuerwehrleiter des Regionalbereichs (RB) Stollberg. Heute ist der zweite Tag einer Projektwoche "Feuer und Flamme", Teilnehmer sind Mädchen und Jungen der Klasse 3a der örtlichen Grundschule.

Die Mutprobe ist ungefährlich - verwendet wird Disko-Nebel - und mehr als eine solche: Die Kinder lernen das Verhalten in Notfällen. Sie erfahren unter anderem, wie man einen Notruf absetzt, aber beispielsweise auch, wie die Technik der Feuerwehr funktioniert. Klassenlehrerin Ramona Schmiedel hat eine solche Projektwoche bei der Feuerwehr schon vor vier Jahren mit ihrer damaligen dritten Klasse gemacht und spricht von sehr guten Erfahrungen. Besonders toll findet sie, dass von damals sechs Schüler "hängengeblieben" und heute in der Jugendfeuerwehr aktiv sind.

Ein positiver Nebeneffekt dieser Art der Brandschutzaufklärung, sagt Sven Schimmel. Denn für die freiwilligen Feuerwehren sind die Jugendfeuerwehren wichtiger Nachwuchsquell für die aktive Gruppe. Lugau hat derzeit 29 Kinder und Jugendliche in der Jugendwehr. Es fällt auf, dass auch immer mehr Mädchen Interesse dafür haben, aktuell sind es 12. Etwa die Hälfte der Jugendwehr-Mitglieder wechsle später zur aktiven Truppe, weiß Schimmel aus Erfahrung. Aber schon oft mussten aktive junge Kameradinnen und Kameraden auch wieder "hergegeben", werden, weil sie ihre beruflichen Ziele, manchmal aber zum Beispiel auch die Liebe, in andere Orte oder Gegenden gezogen hat, sagt Jugendfeuerwehrwart Frank Thümmel.

Die meisten Wehren im Regionalbereich Stollberg, die eine Jugendwehr haben, sind mit den Mitgliederzahlen zufrieden, ergab eine Umfrage. Dort, wo es relativ viele Mitglieder gibt, tut sich allerdings gleichzeitig ein Transportproblem auf, wenn außerhalb der eigenen Wehr Veranstaltungen geplant sind, erklären die jeweiligen Jugendwarte - beispielsweise in Oelsnitz (26 Jugendwehrmitglieder), Neukirchen (25) oder Stollberg (14). In Neukirchen gibt es für die Jugendwehr sogar eine Warteliste, weil derzeit nicht alle interessierten Kinder aufgenommen werden können, sagt Jugendfeuerwehrwart Tino Seidel.

Im Erzgebirgskreis insgesamt sind 1882 Kinder und Jugendliche in 126 Jugendfeuerwehren aktiv, darunter 466 Mädchen. Deren Zahl nimmt stetig zu, erklärt Schimmel, der bei der Kreisjugendfeuerwehr auch für die Pressearbeit zuständig ist. Dass die Mitgliederzahlen im Erzgebirge insgesamt "stabil auf hohem Niveau" sind, sei der Tatsache zu verdanken, dass die jeweiligen Wehren "viel Zeit und Kraft" in die Jugendfeuerwehren investieren, sagt er. Insgesamt 494 Kameraden stemmen in den Jugendwehren des Erzgebirgskreises diese Arbeit.

Im Regionalbereich Annaberg betrug der Zeitaufwand 2016 dafür insgesamt fast 4200 Stunden, im Bereich Aue-Schwarzenberg waren es reichlich 4600. Den größten Zeitaufwand für die Jugendwehren hatten die Kameraden im RB Mittleres Erzgebirge mit fast 9000 Stunden, gefolgt von denen im RB Stollberg (knapp 6200). Die Jugendfeuerwehren absolvierten im vergangenen Jahr 20.813 Gruppenstunden feuerwehrtechnische Ausbildung, 15.557 Stunden sind unter "allgemeiner Jugendarbeit" zusammengefasst. An insgesamt 546 Tagen fanden Zeltlager, Freizeiten und Ausfahrten statt.