Gymnasialer Zweig in Niederwürschnitz genehmigt

erschienen am 19.05.2017



Niederwürschnitz. Künftig können Schüler in Niederwürschnitz auch ihr Abitur ablegen. Der gymnasiale Zweig an der Internationalen Oberschule ist ab dem kommenden Schuljahr von der Bildungsagentur genehmigt. Das hat jetzt der Trägerverein "Saxony International School" bekannt gegeben. Ab dem Schuljahr 2017/18 lernen im Objekt dann neben Grund- und Oberschülern auch Gymnasiasten. (bjost)