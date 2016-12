Gynäkologische Klinik am Kreiskrankenhaus Stollberg stellt Arbeit ein

erschienen am 01.12.2016



Stollberg. Nachdem sich das Kreiskrankenhaus Stollberg gezwungen sah, mangels Hebammen die Geburtshilfliche Abteilung zu schließen, gibt es nun den nächsten Einschnitt: Ab dem 17. Dezember wird es am Kreiskrankenhaus keine Gynäkologische Klinik mehr geben. Wobei diese Entscheidung eine unmittelbare Folge der Stilllegung der Geburtshilfe ist. Letzter Arbeitstag in der Frauenheilkunde ist der 16. Dezember, erklärt der leitende Chefarzt. Notaufnahmen seien daher nur bis zum 10. Dezember möglich, ab dem gleichen Tag werden auch keine größeren Operationen mehr gemacht. (vh)