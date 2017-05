Havarie: Innenstadt von Stollberg abgeriegelt

erschienen am 11.05.2017



Stollberg. Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Innenstadt von Stollberg abgeriegelt. Die Ursache dafür lieferte eine Baufirma, die bei Bohrungen in der Bachgasse eine Gasleitung erwischt hatte. Wie durch ein Wunder ist nicht mehr passiert, obwohl sofort eine große Menge Gas ausströmte. Mitarbeiter des Versorgers hatten nach entsprechender Alarmierung dann den Zufluss gestoppt. Dennoch roch es laut Augenzeugenberichten auch zwei Stunden nach dem Ereignis in der Stadt noch nach Gas. Vor Ort waren die Feuerwehren Stollberg, Gablenz und Oberdorf mit rund 40 Kameraden sowie der diensthabende Kreisbrandmeister. Nach Eintreffen der Polizei übernahm diese die weiteren Maßnahmen in dem betroffenen Bereich. Die Innenstadt war bis 20.35 Uhr gesperrt. (jeuh/tw)