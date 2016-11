Heimatstube wird zur Welt der Teddybären

60 kuschelige Gesellen sind ab heute in Auerbach zu sehen. Allesamt sind sie Unikate. Christa Arndt stellt sie in liebevoller Kleinarbeit selbst her.

Von Petra Wötzel

erschienen am 26.11.2016



Auerbach. Die kuscheligen Gesellen schauen freudig, traurig, keck oder grimmig, sie können Arme, Beine und Kopf bewegen und durchaus "brummig" sein. Die selbst gefertigten Teddybären von Christa Arndt haben eine einzigartige Ausstrahlung und bringen Menschen jeden Alters zum Staunen. Denn sie haben ein besonderes Detail: Jeder Teddy ist mit einen kleinen Stummelschwanz ausgestattet. "Am Anfang hatte ich einmal ein Ohr übrig, das habe ich einfach hinten an genäht, seitdem ist das kleine Extra mein Markenzeichen", erklärt Christa Arndt schmunzelnd.

Die diesjährige Weihnachtsausstellung in der Heimatstube Auerbach steht ab heute unter dem Motto "Die Welt der Teddybären". Zu sehen sind an die 60 Bären - Unikate der Auerbacherin. In sechs Vitrinen hat Christa Arndt ihre Lieblinge in verschiedenen Größen, mit samtig zarten oder zotteligem Fell und unzähligen kleinen, neckischen Details, liebevoll in Szene gesetzt.

Unterschiedliche Schaubilder erzählen kleine Geschichten So können die die Teddybären unter anderem auf der Reise, beim lustigen Badetag und Spielen betrachtet werden. Anschaulich beschreibt Christa Arndt zudem die verschiedenen Schritte der Herstellung. Der größte Teddy in der Ausstellung ist 75, der kleinste zehn Zentimeter groß. Und einen "Senior" gibt es auch. Seine 56 Jahre sieht man der Leihgabe für die Ausstellung kaum an, weil er aber so alt ist darf er in einem Liegestuhl sitzen. Wer den Teddy einst zur Geburt geschenkt bekam? Das sollen die Besucher anhand eines beigefügten Kinderfotos erraten.

"Teddybären fand ich schon immer ausgesprochen faszinierend", erinnert sich Christa Arndt. Auf die Idee, selbst welche herzustellen kam sie während eines Kuraufenthaltes. Sie besuchte den angebotenen Workshop, der "Bastelvirus" hatte sie spontan erwischt. Das Einsteigerstück hat aber inzwischen das Erzgebirge verlassen.

Mehr als 100 Teddybären haben seitdem in Auerbach unter den geschickten Händen von Christa Arndt das "Licht der Welt" erblickt. In jedem Stück steckt ganz viel liebevolle Kleinarbeit. Mindestens 20 Stunden dauert die Herstellung eines Modells mittlerer Grüße. Vom Entwerfen oder Abwandeln vorhandener Schnitte, über das Zuschneiden des feinen Mohair Stoffes bis zum Nähen mit reißfestem Zwirn, alle Teddys entstehen in kompletter Handarbeit. "Nicht ganz leicht ist dabei das Einsetzen der Augen, da braucht man Fingerspitzengefühl, das straffe Ausstopfen der fertigen Einzelteile mit synthetischer Stopfwatte, Schafwolle, Baumwolle oder Holzwolle erfordert dagegen allerhand Kraft", erklärt die leidenschaftliche Hobbynäherin. "Aber erst das Sticken der Nase und des Mundes verleiht dem Teddy Charme und seinen eigenen Ausdruck." Den letzten Schliff bekommen die kuscheligen Knuddeltiere schließlich durch das Kämmen mit einer Spezialbürste.

Die Ausstellung "Welt der Teddybären" ist in der Heimatstube Auerbach, Hauptstraße 83 am Samstag 14 bis 18 Uhr, am Sonntag sowie am 28. und 29. Dezember und am 8. Januar von 14 bis 17 Uhr geöffnet.