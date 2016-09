Herbergsleitung will massiv Energie sparen

Das Haus in Hormersdorf ist Teil eines bundesweiten Pilotprojektes für Hotels und Herbergen. Das Ziel ist ambitioniert.

Von Björn Josten

erschienen am 19.09.2016



Hormersdorf. André Eilenberger überlässt technische Ausführungen lieber denjenigen, die vom Fach sind. Trotzdem steht der Leiter der Jugendherberge in Hormersdorf voll hinter dem Energieeffizienz-Projekt Check-in, das in seiner Einrichtung umgesetzt werden soll. "Wir peilen 30 bis 50 Prozent Energieeinsparung an", erläutert er. Die Dämmung der Gebäudehülle, die Erneuerung zum Teil veralteter Heiz- und Lüftungsanlagen sowie die Gewinnung von Solarstrom seien die technischen Komponenten des ambitionierten Projektes. Diesbezüglich vertraut er voll und ganz den Experten. Aber es gibt auch noch einen anderen Faktor in der Gleichung und den hat sich Eilenberger zu eigen gemacht: das Verhalten der Mitarbeiter und Besucher. Die für das Projekt zu sensibilisieren, hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Denn was nutzt die gut gedämmte Fassade, wenn die Fenster im Winter sperrangelweit offen stehen oder bei unbelegten Räumen die Heizung auf Hochtouren läuft? "Da setzen wir an. Wir wollen ein entsprechendes Bewusstsein bilden und mit leicht verständlichen Hinweistafeln auch die Gäste mit ins Boot holen", sagt Eilenberger.

Bereits seit einigen Jahren gehören die Energiekosten nach der Konjunkturumfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) zu den am häufigsten genannten Problemen der Hotelbetreiber. Ein Pilotprojekt der Deutschen Energieagentur in Berlin möchte im Rahmen eines Pilotprojektes vorhandene Potenziale in diesem Bereich heben. Dabei sind bundesweit 40 Häuser, darunter fünf Jugendherbergen. So auch die Jugendherberge Hormersdorf mit ihren 207 Betten in 54 Zimmern. Bereits seit 2015 wird in Hormersdorf an dem Projekt gearbeitet, zuletzt haben Energieexperten den Verbrauch über ein komplettes Jahr erfasst und in einen Daten- und Maßnahmenkatalog überführt. "Die Ergebnisse sind zwar nicht überraschend, aber man ist trotzdem beeindruckt", räumt Eilenberger ein.

Von 2017 bis 2019 sollen die Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden. Uwe Reinhold, Leiter der Abteilung Bauen und Investitionen im Jugendherbergsverband, geht von Kosten im hohen sechsstelligen Bereich aus. So klar sei das noch nicht, weil sich das Projekt noch in der Vorplanung befinde. Neben der Fassaden- und Deckendämmung, sollen teilweise die Fenster ausgetauscht werden und das Untergeschoss abgedichtet werden. Auch die Anlagentechnik soll erneuert werden. Was wann umgesetzt wird, hängt von der Kostenplanung ab, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Reinhold geht davon aus, für das Projekt auch Fördermittel akquirieren zu können, etwa aus dem Jugendhilfefonds.

Zurzeit verbraucht der Komplex in Hormersdorf 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter. "Wenn wir das auf hundert Kilowattstunden senken könnten, wäre das schon ein Erfolg", sagt Reinhold. An dieser Stelle kommen wieder André Eilenberger und sein Team ins Spiel. "Wir werden künftig darauf achten, zunächst die Betten auf der Südseite zu belegen solange es dort ohne Heizung auszuhalten ist, können wir zur Einsparung betragen", nennt Eilenberger eine kleine Maßnahme.