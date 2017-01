Herbert Köfer begeistert sein Publikum in Stollberg

Der 95-jährige Schauspieler ist am Samstag in seine Paraderolle geschlüpft. Er wusste auch auf andere Weise zu verblüffen.

Von Petra Wötzel

erschienen am 23.01.2017



Stollberg. Er betrat die Bühne und bekam, noch bevor er einen Satz gesagt hatte, viel Beifall. Knapp 250 Besucher haben am Freitag im Saal des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) Stollberg dem Film- und Theaterschauspieler Herbert Köfer einen herzlichen Empfang bereitet. Der Auftritt des Berliner "Urgesteins" des Fernsehens löst bei der Generation, die die DDR-Zeit bewusst erlebt hat, Erinnerungen aus, an seine humorvollen Rollen in "Maxe Baumann" oder "Rentner haben niemals Zeit", aber auch an schauspielerische Leistungen im ernsten Metier wie in "Nackt unter Wölfen". Der 95-Jährige, seit Jahrzehnten erfolgreiche Mime ist auf der Bühne des TPZ der Hauptakteur in der fast schwarzen Komödie von Curt Flatow "Ein gesegnetes Alter" gewesen. In weiteren Rollen waren seine Frau Heike Köfer sowie Anja Thieme, Heidemarie Wenzel und Uwe Kruppa zu erleben.

Zum Stück: Der 90-jährige Georg Neumann hält sich mit Wanderungen durch die Wohnung fit. Dank des "Rollenden Mittagstisches" kann er sich zudem selbst versorgen. Nun muss er aus dem Haus, es soll abgerissen werden. Er weiß nicht mehr weiter und sucht die Tablette, die er "für alle Fälle" aufgehoben hat. Doch ehe er das Mittel gefunden hat, erscheinen Menschen, die es mehr oder weniger gut mit ihm meinen. Die junge, freundliche Haushaltshilfe Christa gefällt ihm schon sehr, doch dann fällt ihm sein Alter ein und er teilt ihr spitzbübisch und augenzwinkernd mit, dass sie "leider" mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz nicht rechnen kann. Die Architekturstudentin ist es schließlich, die dank ihres Professors Mittel und Wege findet, den Abriss zu verhindern. Außer der erbsüchtigen Enkelin gibt es eine weitere Bedrohung, eine ehemalige Geliebte, die das große Geld wittert. Doch sie wird enttäuscht - und schluckt aus Versehen die Tablette, die der Senior gesucht hat.

Für Herbert Köfer ist die Verkörperung des Georg Neumann eine Paraderolle. Der Komödiant spielt den alten Mann sehr überzeugend. Er verkörpert das Schlitzohr, welches gern seine Mitmenschen ärgert, professionell, mit erfrischender Lebens- und Spielfreude. Die Pointen bringt der umtriebige Mime mit trockenem Humor auf den Punkt, das Publikum honoriert es mit Zwischenapplaus. "Daran erkennt man doch am besten, dass es den Besuchern gefällt", meinte Elfriede Ahner aus Stollberg. "Also ich fand die Aufführung toll, die Leistung von Herbert Köfer und den Mitspielern hat mich sehr beeindruckt, das sind echte Profis." Besucherin Annette Müller pflichtet ihrer Bekannten bei. "Das war so schön, das würde ich mir direkt noch mal anschauen."

Verblüfft waren die Zuschauer zudem von der Energie sowie geistigen und körperlichen Fitness des Mannes, der im Februar seinen 96. Geburtstag feiert. Altersruhe scheint ein Fremdwort für den mit zahlreichen Auszeichnungen bedachten Schauspieler zu sein. "Ich wäre froh, wenn ich noch so knien und mich bewegen könnte, dabei bin ich doch fast 20 Jahre jünger", sagte Gerold Hauser aus Aue.