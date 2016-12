Hier dreht die Straßenbahn ihre Runden im Couchtisch

Schienenwunder: Zur Adventszeit kommen sie ins Rampenlicht. "Freie Presse" stellt die kleinsten, schrägsten und imposantesten Stücke vor. Heute: René Sturm aus Neukirchen und seine Modellbahnanlage.

Von Petra Wötzel

erschienen am 09.12.2016



Neukirchen. In der kleinen Stadt ist Weihnachtsmarkt. Am Brunnen leuchtet ein Stern, auf den Straßen sind nur wenige Autos unterwegs, der Schneepflug steht bereit. Um den festlich geschmückten Marktplatz fährt eine Straßenbahn, die Beleuchtung sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Die Szenerie ist dem vorweihnachtlichen Treiben in erzgebirgischen Städten nachempfunden. Das Besondere: Es ist eine kleine Modellanlage, eingebaut in einen 80 mal 80 Zentimeter. Sie kann durch eine Glasplatte beobachtet werden.

René Sturm war zehn Jahre alt, als er vom Vater eine Modellbahn geschenkt bekam. Gerne bastelte und werkelte der Junge, baute Häuser, Bäume und Landschaften. Irgendwann blieb mit Lehre, Beruf und Familie das Hobby auf der Strecke. Vorhandenes wurde sorgfältig in Kisten verpackt, wenn es sich ergab, kam sogar was Neues dazu. Denn der Wunsch nach einer eigenen Modellbahnanlage schlummerte weiter in dem Neukirchener. "Da wir in unserer Wohnung keinen Platz für eine große Anlage haben, musste er sich eine Alternative einfallen lassen", erklärt Lebensgefährtin Jana Butter. So kam der Handwerker auf die Idee, einen selbst angefertigten Tisch dafür zu nutzen.

Das erste Innenleben-Projekt war ein Herbstmotiv, bei dem neben der Bahn ein Bauernhof im Mittelpunkt steht, dann folgte das Projekt Frühling. Jede Anlage mit Landschaft und Modellbahngleisen in Spur N sowie H0m hat René Sturm in einen festen Karton arrangiert, der je nach Jahreszeit einfach in den Couchtisch versenkt werden kann. Bis zum vergangenen Jahr war im Tisch überwiegend Herbst. Die Bemerkung eines Freundes, "es wird bald Winter, lass dir mal was einfallen", weckte in René Sturm die Bastellust. Aus halbierten Gebäuden entstand an zwei Seiten eine plastische Häuserfront, nach und nach kam das Umfeld dazu. Die Masten rund um die Straßenbahnschiene haben René Sturm und Jana Butter selbst gebastelt. "Wichtig war mir auch die beleuchtete Minipyramide, die sich dreht. Ich mag Bewegung auf der Anlage", so der 50-jährige selbstständige Monteur.

Nach dem abgeschlossenen Tischprojekt juckte es René Sturm in diesem Jahr wieder in den Bastelfingern. In der Kellerwerkstatt baute er als Überraschung für seine Lebensgefährtin ein Fensterbrett für die Küche. "Ich wusste zwar, das er etwas zu werkeln hat, aber was es wird, davon hatte ich keine Ahnung", sagt die 46-jährige Vertriebsangestellte. Zum 1. Advent wurde die 95 mal 45 Zentimeter große Landschaft mit beschneiten Bäumen, Kirche, Försterhochstand und Bahnhof für die Schmalspur-Minibahn der Spur H0e sowie LED-Lichterbogen aufgestellt.

Als nächstes will der Bastler die Tischanlage Frühling überholen und eine neue Anlage Sommer bauen. Hier soll eventuell das Umfeld der Ostsee einen Platz bekommen und als Bahn der "rasende Roland seine Runden drehen. Auch der Couchtisch wird neu gestaltet, die komplette Technik in das Innenteil integriert. Er habe noch "viele verrückte Ideen" im Kopf. Was konkret entstehen soll, verrät René Sturm aber noch nicht.