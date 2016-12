Hilfsbereitschaft macht Hoffnung - und ist auch dringend nötig

Manuela Seidel kommt ohne Helfer nicht über den Tag, auch Sebastians Eltern sind auf Unterstützung angewiesen. Die Spendenbereitschaft der Leser ist für sie Balsam.

Von Beate Kindt-Matuschek und Viola Gerhard

erschienen am 10.12.2016



Beierfeld/Hohndorf. Wie unendlich schwer muss es sein - noch dazu für eine Frau, die gern Hausfrau war - zu warten, bis ihr jemand hilft. "Das ist das Schlimmste, dieses Warten", sagt Manuela Seidel. Die 54-jährige Frau aus Beierfeld kann ihre Arme nicht mehr bewegen. Alles, was sie irgendwie bewerkstelligen will, versucht sie mit dem Mund zu manövrieren. Seit einer OP an der Halswirbelsäule 1998 hat sie allmählich die Kraft in den Armen verloren. Eine genaue Diagnose kennt sie nicht.

Dennoch hat sie ihren Lebensmut nicht verloren. Daher ist sie für viele, die sie kennen, ein Vorbild. Sie zollen ihr aufgrund ihrer Einstellung zu diesem Schicksal höchsten Respekt. "Ich habe ja auch viele, die mir helfen", lenkt Seidel ein. Damit meint sie aber nicht nur den Pflegedienst, der einmal am Tag vorbeikommt. "Jeden früh werde ich geduscht und angezogen", erzählt sie. Abends macht das alles ihr Ehemann Frank. Er ist es auch, der ihr das Mittagessen mundgerecht hinstellt: Schnittchen mit Wurst oder Käse. Die Häppchen zieht sie sich mit dem Mund an den Tellerrand und beißt ab. "Für eine wie mich gibt es kaum Hilfsmittel." Zwar könnte sie sich Essen liefern lassen, aber allein geht's nicht. Sie muss gefüttert werden. Zum Trinken benutzt sie einen Strohhalm. Doch wenn der Ehemann vergisst, einzuschenken, muss sie wieder warten.

Einmal pro Woche kommt eine liebe Freundin aus Carlsfeld und hilft ihr im Haushalt. "Ich darf nur sagen, dass sie mein Dienstag-Engel Gisela ist", erzählt Manuela Seidel lachend. Denn die 76-jährige Helferin ist so bescheiden, dass sie um nichts in der Welt damit in der Zeitung stehen wolle. "Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Sie begleitet mich auch zur Physiotherapie." Dass Manuela Seidel nun vielleicht doch einen Treppenlift bekommt, freut die Helferin allerdings sehr. Und 15.500 Euro stehen bereits auf dem Spendenkonto.

Für Sebastian aus Hohndorf sind bis gestern 13.000 Euro für ein größeres Auto eingegangen. Eine Summe, die die Eltern Nadine und Markus Dittmar fast ungläubig zur Kenntnis genommen haben. Überhaupt wird ihnen - auch wegen des Bekanntwerdens durch "Leser helfen" - große Anteilnahme entgegengebracht. "Ich werde oft gefragt, wie es Sebastian geht", sagte Nadine Dittmar gestern am Telefon, als die Familie auf Sebastians Entlassung aus der Uniklinik Dresden wartete. Die Untersuchungsergebnisse indes werden erst kommende Woche da sein. Wie sehr das Schicksal des Vierjährigen, der an Multipler Sklerose (MS) leidet und drei Schlaganfälle hatte, die Menschen bewegt, zeigt auch das: Eine Schwarzenbergerin, deren Mann selbst an MS erkrankt ist, hat bei "Freie Presse" angerufen und Hilfe angeboten, indem sie Tipps und Erfahrungen weitergeben will. Und Sarah Ann Schwengfelder, Tanzlehrerin bei den Flame Dancers, hat die Familie im Namen des Vereins für den 4. Advent nach Schwarzenberg eingeladen - zu einer Veranstaltung, bei der Spenden gesammelt werden. Man führe jedes Jahr eine solche Veranstaltung durch und wolle diesmal zu Hilfe für den Vierjährigen aufrufen. "Wahnsinn", entfuhr es Nadine Dittmar bei dieser Nachricht. Ob Sebastian selbst mitkommen kann, könne sie allerdings erst kurzfristig sagen. "Das ist sehr tagesabhängig." Und die Hohndorfer müssen auch noch jemanden finden, der sie transportmäßig unterstützt. Denn im Auto der Dittmars reicht der Platz nicht für die sechsköpfige Familie...

