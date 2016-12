Hohndorf: 55-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

erschienen am 19.12.2016



Hohndorf. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hohndorf ist am Sonntag eine 55-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Brand in einer Wohnung über einer Bäckerei ausgebrochen. Die Ursache der Flammen war noch unklar. Der 56-jährige Ehemann des Todesopfers und dessen 85-jährige Mutter erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden ambulant behandelt. Vier weitere Familienmitglieder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ebenfalls im Haus befanden, blieben unverletzt. Das Haus ist zur Zeit nicht bewohnbar.

Die Bahnhofstraße in dem Dorf in der Nähe von Stollberg war mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war gegen 17 Uhr alarmiert worden. Die Löscharbeiten dauerten bis 19.30 Uhr an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (fp)