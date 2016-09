Jahnsdorf und die heiÃŸen Eisen: Wer verbrennt sich die Finger?

Jahnsdorf und die heißen Eisen: Wer verbrennt sich die Finger?

Containerdorf, Fluglärm, Riss in der Bürgerschaft? Wie soll wer künftig die Geschicke des Ortes leiten? Die Bewohner konnten sich gestern ein erstes Bild - zumindest von drei Kandidaten - machen.

Von jan Oechsner

erschienen am 01.10.2016



Jahnsdorf. Die Sportgaststätte Leukersdorf war gestern Abend proppevoll - 250 Bürger waren anwesend. Kein Wunder: Drei der vier Bürgermeisterkandidaten - Carsten Kinas (AfD) sowie die von keiner Partei aufgestellten Mario Löffler und Albrecht Spindler stellten sich den Fragen. Der vierte Kandidat, Jan Schiwek, war nicht anwesend.

Es waren vor allem der umstrittene Verkehrslandeplatz, das mit 140 Flüchtlingen gefüllte Containerdorf, das aus Sicht vieler noch nicht ortsübergreifende Vereinsleben sowie eine bessere Bürgerbeteiligung die Themen. Auch Ex-Bürgermeister Carsten Michaelis - er saß im Publikum - wurde kritisiert.

In der ersten Vorstellung der Kandidaten betonte Albrecht Spindler, der seit fast zehn Jahren Verwaltungschef im Rathaus ist, dass er vor allem mit seiner Erfahrung und den Kentnissen "nahtlos den Weg meines Vorgängers" fortsetzen wolle. Diesbezüglich habe er auch die Unterstützung vieler Gemeinderäte. Dagegen sagte Löffler - er sitzt ja bekanntlich für die NPD im Gemeinderat und im Kreistag: Er wolle eigene politische Akzente setzen und nicht alles durchwinken. Kinas verkaufte sich dagegen als der Unbedarfte im positiven Sinn. "In der Gemeinde gibt es viel zu verändern. Dazu sei frischer Wind nötig."

Verkehrslandeplatz: Ein heißes Eisen im Ort. Den Ärger eines Anwohners über den Fluglärm konnte Kinas nachvollziehen. Vor allem sei die dortige Flugschule das Problem mit häufigen Landungen und Starts. "Ich würde mich an die Nutzer wenden, auf friedlichem Wege eine Lösung zu finden. Andernfalls müssen wir Lärmmessungen machen. Ich weiß nicht, wo die von Herrn Michaelis angekündigten sind."

Löffler sagte, der Landkreis rühme sich ja mit den 10.000 Starts und Landungen. "Doch etwa 60 Prozent sind Flugschule." Das seien eben nicht Investoren, die da pausenlos starten und landen. "Ich werde alle juristischen Mittel einsetzen, um etwas an der Situation zu verbessern."

Spindler hielt dagegen: "Ich sehe mit Verwunderung, was hier oft gesagt wird. Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, gegen alles Protestschreiben zu verfassen." Man solle nicht so tun, als ob noch nie Kritik weitergetragen worden sei. Im Falle des einstigen Flugunglücks in Thüringen habe man den Flughafen kritischer gesehen. "So gibt es zum Beispiel kein Flughafenfest mehr."

Zusammenleben im Ort: Da spielten die Vereinslandschaft und die Schule eine dominante Rolle - etwa im Hinblick auf mehr Attraktivität des Ortes für neue Einwohner. Denn ein Bürger sagte, dass mit derzeit 5600 Einwohnern mittelfristig eine Zusammenlegung mit anderen Gemeinden drohe.

Kinas sagte, dass es schon traurig sei, dass zum Beispiel sein Kind in die Oberschule nach Thalheim müsse. Dies fehle im eigenen Ort. Sein Ziel: Eine Oberschule müsse her.

Spindler stellte klar, dass er die Infrastruktur in den Kitas verbessern wollte. Das Ziel müsse immer wieder lauten: Für jedes ortsansässige Kind müsse es einen Platz geben. Zudem gebe es den nächsten Schritt, nach dem jetzigen Bau des Wohngebietes Helbigwiese, auch freie Baugrundstücke innerhalb der Ortskerne zu aktivieren. Zum Thema Oberschule sagte er: Es wäre denkbar, dass an das evangelische Gymnasium im Ort auch ein Oberschulast gekoppelt werden könnte.

Löffler betonte vor allem, die Eigenständigkeit der Gemeinde unbedingt bewahren zu wollen, ebenso die finanzielle Stärke. Die Entwicklung von Baugebieten sei bisher gut gelaufen. "Wir müssen aber weiter die Kitagebühren für die Eltern an der untersten zulässigen Grenze halten und nicht sagen: andere Kommunen erhöhen sie, also könnten wir ja nachziehen."

Das Containerdorf: Löffler sagte, die Politik Merkels spalte nicht nur das Volk und das Land, auch den Ort. Erst habe der Gemeinderat einst gegen das Containerdorf gestimmt, dann vier Wochen später. "Ex-Bürgermeister Michaelis hat im Fernsehen großspurig davon geredet, dass ein halbes Dutzend Flüchtlinge im Bad helfen. Von denen ist keiner mehr da."

Kinas argumentierte ähnlich - der Riss gehe durch Familien. Er fand das Umfallen von Michaelis und vielen Gemeinderäte ein "abgekartetes Spiel" mit dem Landrat. "Ich hätte es auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen. Dann hätten wir Zeit gewonnen und womöglich hätten wir später das Flüchtlingsheim gar nicht mehr gebraucht." Spindler: "Es gibt sicher einen Riss durch die Gesellschaft. Aber sicher nicht wegen des Bürgermeisters." Alle drei bekamen Applaus - aus verschiedenen Ecken des Saals.

Das Vereinsleben: Alle Kandidaten betonten mehr oder weniger stark, dass das Vereinsleben mehr zusammenrücken müsse. Während dies Spindler aber eher moderat beschrieb ("Ich bin mal der Rebell, sage: Es sieht doch gar nicht schlecht aus. Beim Bad- und Dorffest etwa waren viele Vereine dabei."), sahen es die anderen Kandidaten düsterer. Löffler: Hier müsse endlich mehr miteinander geredet und nicht nur Geld überwiesen, ebenso die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter gewertschätzt werden. Kinas: "Alle müssen an einen Tisch und Probleme bereden. Wenn etwa in Jahnsdorf ein Feuerwehrfest ist, müssen die anderen mit hinkommen wollen. Das gab es früher auch."