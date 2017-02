KSG kratzt an der 90-Millionen-Marke

Leiterplatten-Hersteller in Gornsdorf will seinen Umsatz weiter steigern - Erweiterung noch nicht entschieden - Neu: Zuschuss für Kita-Platz

erschienen am 07.02.2017



Der Leiterplattenhersteller KSG scheint nur einen Weg zu kennen: den nach oben. Zuwachs beim Umsatz, Zuwachs bei den Mitarbeitern, Lohnsteigerungen. Nur räumlich will es mit einer Erweiterung bisher nicht so recht klappen. Über ein gutes Jahr 2016 und die Ziele für 2017 hat Kathrin Neumann mit Geschäftsführerin Margret Gleiniger gesprochen.

Freie Presse: Frau Gleiniger, die KSG braucht mehr Platz, das ist kein Geheimnis mehr. Gibt es inzwischen eine Entscheidung?

Margret Gleiniger: Es ist noch nichts entschieden, ob und wie und wann. Aus unserer Sicht ist die Erweiterung notwendig, doch es muss viel abgestimmt werden. Ich rechne im Sommer mit einer Entscheidung.

Warum ist die Erweiterung so dringend notwendig? Plant die KSG ein neues Geschäftsfeld?

Nein, wir sind technologisch schon sehr breit aufgestellt. Aber wir wollen wachsen, weil unsere Kunden wachsen. Wir wollen ihnen mehr Kapazität anbieten. Wenn von Qualität die Rede ist, dann geht es nicht nur um Produktqualität, sondern auch um Lieferqualität, also pünktlich und schnell zu sein.

Muss sich Gornsdorf Sorgen machen, dass die KSG gänzlich wegziehen könnte?

Auf gar keinen Fall! Das wäre absolut unlogisch und wirtschaftlich überhaupt nicht darstellbar. In diesen Gebäuden hier steckt so viel Infrastruktur. Wir brauchen neben Strom, Gas und Wasser auch eine spezielle Klimatisierung und umfangreich Druckluft. Zum Beispiel leiten wir die Luft über eine Gaswäsche nach draußen. Also wenn wir von einem anderen Standort sprechen, dann nur einem weiteren Standort.

Wie lief das vergangene Jahr für die KSG?

Es war ein gutes Jahr. 89 Millionen Euro Umsatz. Und bei den Mitarbeitern haben wir fünf Prozent zugelegt. Aktuell arbeiten hier 725 Menschen. Und wir haben 2016 knapp acht Millionen Euro investiert.

Worin genau?

Unsere Branche wird bestimmt von Innovationen, daher brauchen wir neue Maschinen. Wir haben neue Bohrmaschinen und neue Prüftechnik angeschafft. Derzeit bauen wir eine dritte Ätzlinie auf.

Was steht in diesem Jahr an?

Unser Ziel sind 92 Millionen Euro Umsatz, dabei wollen wir knapp 9 Millionen Euro investieren. Der Schwerpunkt wird auf Innovationen liegen. Im Sommer erhalten wir unseren ersten Laser-Direktbelichter. Diese Maschine, die aus Japan kommt und etwa 1,5 Millionen Euro kostet, kann mittels Laser das fotoempfindliche Material direkt belichten. So benötigt man keinen Film mehr. Außerdem entsteht zwischen dem Verwaltungsgebäude und der Lagerhalle eine weitere Lagerhalle.

Diese neue Halle ist aber unabhängig von der eigentlichen Erweiterung?

Ja, das hat nichts mit der Produktion zu tun. Dort wollen wir nur unsere Materialien lagern. Etwa 500 Quadratmeter groß.

Wächst damit auch die Zahl der Mitarbeiter weiter?

Sicher. Ende des Jahres sind wir vielleicht bei 750.

Und denen wird einiges geboten. Seit Jahresanfang gibt es für jedes Kind 50 Euro im Monat als Kita-Zuschuss.

Ich unterschreibe fast jeden Monat, manchmal jede Woche, eine Vereinbarung für Elternzeit. Wir haben schon lange überlegt, wie wir unsere jungen Mütter und Väter unterstützen können. Eine Betriebskita wurde diskutiert, aber viele unserer Mitarbeiter haben 20 oder mehr Minuten Fahrtweg. Da hätte eine Betriebskita keinen Sinn ergeben. Also starten wir mit diesem Zuschuss. Mal sehen, wie das anläuft. Noch wissen wir ja gar nicht genau, wie viele Kinder es im Unternehmen gibt.

Welche Philosophie steckt dahinter?

Nun, wir sind ein Familienunternehmen. Wir wollen unsere Mitarbeiter binden, also brauchen wir zufriedene Mitarbeiter. Wir organisieren jedes Jahr eine Kinderweihnachtsfeier und einen Azubitag, diese Woche zum Beispiel starten wir mit täglichen Entspannungsübungen. Dafür haben wir elf Mitarbeiter schulen lassen, die täglich mit ihren Kollegen auf dem Flur oder im Gang zehn Minuten lang einige Übungen machen. Das passiert während der Arbeitszeit. Aber wir sind uns sicher, dass wir dadurch nicht verlieren, sondern einen entspannten und motivierten Mitarbeiter gewinnen. Zum Jahreswechsel haben wir zwar wieder das Entgelt für alle angehoben. Aber es gehören auch scheinbar kleine Dinge dazu, um dem Mitarbeiter ein Gefühl der Wertschätzung zu vermitteln.