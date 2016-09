Katja Liebe gegen W. E. Dickey: Die 21,80 Meter der ZwÃ¶nitzerin

Katja Liebe gegen W. E. Dickey: Die 21,80 Meter der Zwönitzerin

Der Kopfweitsprung war nur einmal Olympische Disziplin - im Jahr 1904. Damals holte ein US-Amerikaner Gold, ist 19,05 Meter unter Wasser geglitten. Heute gibt es die Sportart nur noch als Abbade-Spaß in Freibädern. Manchmal aber geschehen Wunder.

Von Jan Oechsner

erschienen am 08.09.2016



Zwönitz. William Eugene Dickey aus den USA und Katja Liebe aus Zwönitz verbindet auf den ersten Blick rein gar nichts. Er ist bereits 1944 gestorben, sie wurde erst 1979 geboren. Aber es könnte schon sein, dass der Mann ihr aus dem Schwimmerhimmel einfach im amerikanischen Englisch zuruft: Well done, Miss Liebe! Gut gemacht!

Denn Katja Liebe hat kürzlich im Zwönitzer Schwimmbad beim Abbaden W. E. Dickeys Rekord gebrochen. Der heute vergessene Amerikaner holte 1904 bei den Olympischen Spielen in St. Louis/Missouri Gold beim sogenannten Kopfweitsprung. 19,05 Meter glitt er damals durchs Wasser. 112 Jahre später schaffte Katja Liebe 21,80 Meter.

Die Sportart war nur 1904 olympische Disziplin. Aber sie hat überlebt, freilich nur - oft zusammen mit Arschbombenwettbewerben - als Gaudi in Freibädern zum Abbaden bei Cola und Pommes. Dabei muss der Badende nach dem Kopfsprung so lange wie möglich vorangleiten, ohne sich zu bewegen. Frank Zimmermann, Chef des Zwönitzer Schwimmvereins bestätigt den regelkonformen Rekord von Liebe und sagt: "Das soll erst mal jemand nachmachen." Der zweite Platz habe bei 15 Metern gelegen.

Den Rekord lobt auch Werner Lehmann. Er ist der Chef eines bundesweit agierenden Vereins mit Sitz in Birkenwerder, der sich Retrolympics nennt. Diese Gruppe hält mit regelmäßigen Wettkämpfen alte olympische Disziplinen am Leben - darunter Stockfechten, Hochsprung aus dem Stand, Tauziehen, beidarmiges Speerwerfen. Und Kopfweitsprung. "Da fragen uns die Leute oft, wie das gehen soll - etwa mit dem Kopf in den Sand? Dann klären wir auf, es ist eine Wassersportart."

Da er oder der Offizielle des Vereins Liebes Gleiten selbst nicht erlebt haben, wird der Rekord offiziell wohl nicht gewertet. Zumal alles auch nicht ganz so ernst gesehen wird. "Wir sind vor allem froh, wenn alte Sportarten nicht aussterben - in welchem Rahmen auch immer", so Lehmann. Er könne auch beim besten Willen nicht sagen, wo heute angesichts der rasanten Entwicklung im Schwimmsport eine Kopfweitspringerin wie Katja Liebe wirklich stehen würde. Wäre sie mit 21,80 Meter top oder doch nur Mittelmaß?

Auf der ewigen Bestenliste des Retrolympics-Vereins steht im Kopfweitsprung übrigens eine Daniela Hunger aus Berlin - mit gerade mal 17 Metern. Und in alten Quellen taucht eine gewisse Hilda Dand of Westminster auf, die mal im Jahr 1925 angeblich 71 Fuß geglitten ist - das sind umgerechnet 21,64 Meter. Doch ist bis heute unklar, ob dies nur ein lokaler, ein nationaler Rekord war - oder mehr.