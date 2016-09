"Kein Streit und kein Stress" - Einblick in eine Behinderten-WG

In Hohndorf gibt es Wohngemeinschaften, die für einige ein Sprungbrett in die eigenen vier Wände sind, für andere die Verwirklichung maximal möglicher Selbstständigkeit. Ein Kaffeebesuch.

Von Viola Gerhard

erschienen am 02.09.2016



Hohndorf. Man spürt die Aufregung bei Margarete Görner und Eberhard Lohs. Dass sich ein Gast ansagt, passiert der 72-Jährigen und dem 77-Jährigen nicht allzu oft. Darum haben sie sich auch besonders vorbereitet - der Wohnungsputz ist einen Tag vorverlegt worden und auf dem Esstisch stehen Margarete Görners Sammeltassen. Unterstützt hat sie dabei Simone Lorenz, ihre WG-Betreuerin. Die Heilerziehungspflegerin ist jeden Nachmittag einige Stunden da und hilft, wo es notwendig ist. Denn diese WG ist eine besondere - sie gehört zum "Dorf im Dorf" der Fliednerstiftung und ermöglicht Menschen mit geistiger, aber auch psychischer Behinderung ein hohes Maß an Selbstständigkeit.

Karl-Heinz Brade, der dritte Mitbewohner, fehlt noch. Der 56-Jährige arbeitet in Stollberg in der Behindertenwerkstatt. So zeigt Margarete Görner dem Gast eben erst einmal ihr Zimmer. "Acht Jahre bin ich schon hier", erzählt die Seniorin mit gewissem Stolz. Bis 2007 lebte sie in der Wohnstätte für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung gleich nebenan, wollte aber selbstständiger leben, erklärt Nicole Elgner von der Fliednerstiftung. So entstand auf Görners Wunsch hin die Idee, aus einigen der 30 barrierefreien Mietwohnungen im Komplex betreute WGs zu machen.

Margarete Görner hat inzwischen mehrere Mitbewohner erlebt, die aktuelle Besetzung ist seit 2013, als Eberhard Lohs aus einem Pflegeheim dazukam, aber unverändert. Zuvor war 2011 Karl-Heinz Brade zu ihr gestoßen. Das Dreiergespann scheint die perfekte Besetzung zu sein. Ob es auch mal Streit gibt? "Wir streiten nicht", sagt die 72-Jährige und lächelt. Jeder mache, was er kann, erklärt sie dann. "Ich wasche gern auf." Und Eberhard Lohs betont, dass er immer alle Stühle hochstellt und kehrt, nicht nur in seinem Zimmer, sondern auch in den gemeinsamen Räumen - Küche, Wohnzimmer, Flur. Dann zeigt er sein eigenes kleines Reich. Extra wegen des Gastes hat er das Bett mit seiner Lieblingsbettwäsche - mit einer riesigen Katze - bezogen.

Ein Schlüssel dreht sich im Schloss der Wohnungstür. "Jetzt kommt Karl-Heinz", sagt Lohs. Ein wenig schüchtern erscheint dieser im Wohnzimmer. "Ich bin der Karl-Heinz", sagt er nach kurzem Zögern und setzt sich mit aufs Sofa. Das Sprechen fällt ihm schwer, aber er erzählt, dass er 2011 in die WG gezogen ist und dass es ihm "mit Gretl und Eberhard" sehr gefällt. "Kein Streit und kein Stress." Dass sie gemeinsam Kaffee trinken, komme aber nicht so oft vor, erklärt er dann. Meist trinke er Milch, und manchmal gehe er aber auch mit Margarete nachmittags zum Bäcker. Die 72-Jährige schmunzelt. Die Tischgespräche drehen sich um die Nachtfalter, die ab und zu durchs Zimmer fliegen, und um den Sohn, der zum Dorffest gekommen ist. Und Eberhard Lohs berichtet von der Baustelle im Ort. Dort schaut er gern zu.

Schließlich zeigt auch Karl-Heinz Brade sein Zimmer, in dem eine selbst geknüpfte Blumenampel - sein Hobby - und ein Glasschrank voller CDs auffallen. Auf die Frage, welche Musik er mag, sagt Brade erst "ist egal", verbessert sich aber dann sofort: "Keine Oper!"

Der Gast ist neugierig, will wissen, wie der Morgen abläuft, denn dann sind die drei ganz auf sich gestellt. Karl-Heinz Brade berichtet, dass er 4.15 Uhr aufsteht, weil 5 Minuten nach 6 der Bus kommt, der ihn zur Werkstatt bringt. Die fast zwei Stunden braucht er, er benötigt viel Ruhe und Zeit, erklärt Simone Lorenz. Gegen5 steht auch Margarete Görner auf, denn kurz vor 6 kommt der Pflegedienst zu ihr. Und dann folgt ihr tägliches Ritual: der Gang zum Bäcker am Einkaufsmarkt. Dort frühstückt sie. Montag bis Freitag. Samstags auch, dann aber nicht allein, weil Karl-Heinz Brade sie begleitet. Der droht ihr mit dem Zeigefinger und lacht, als hätte sie ein Geheimnis verraten. Der Langschläfer in der Runde ist Eberhard Lohs. Da die anderen dann schon aus dem Haus sind, genießt er es, ganz in Ruhe den Tisch für sich zu decken und zu frühstücken.

Als sich der Besucher an diesem Nachmittag anschickt, sich zu verabschieden, entbrennt eine Diskussion, dass jeder seine eigene Zeitung haben möchte, wenn der Beitrag über sie erscheint. Simone Lorenz verspricht es. Sie hilft, wenn ihre Hilfe benötigt wird - wie immer.