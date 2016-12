Kinder sind auf der Jagd nach 1000 Euro

Sie wollen unbedingt nach Sebnitz. Deshalb versuchen die Viertklässler der Dürer-Grundschule, für ihre Klassenfahrt Geld aufzutreiben. Altpapier haben sie schon gesammelt, mit einem Weihnachtsprogramm treten sie bald auf. Selbst von eigenem Spielzeug haben sie sich für ihr Ziel getrennt. Wirklich?

Von Cristina zehrfeld

erschienen am 05.12.2016



Stollberg. Das ist verkehrte Welt: Normalerweise gibt es für Kinder bald Spielsachen vom Weihnachtsmann. Die Steppkes der Dürer-Grundschule aber haben sich nun von ihren Spielsachen getrennt - etwa Bücher, Puzzles, Memory-Spiele. "Die wilden Kerle", "Das große Buch der Feen" und "Hexe Lilly wird Prinzessin" gehörten zu einer großen Auswahl, die von den Schülern der Klasse 4a auf dem Stollberger Weihnachtsmarkt feilgeboten wurden. Kein Wunder: Es geht schließlich um dringend benötigte 1000 Euro.

Und deshalb haben die Kinder richtig gute Sachen aus ihren Kinderzimmern geholt. "Auf einige der Bücher habe ich schon ein Auge geworfen. Wenn sie übrig bleiben, kaufe ich sie am Ende selbst", gesteht Katrin Voigt.

Die Klassenlehrerin der 4a hat sich mit zum Verkaufen in die Marktbude auf der Herrenstraße gestellt, um den Interessenten den Sinn der Aktion zu erklären und möglichst viel Geld einzunehmen. "Wir haben überlegt, wie wir Geld für unsere Klassenfahrt nach Sebnitz sammeln können, die nächstes Jahr im Mai geplant ist." Speziell die Busfahrt soll von den Schülern mitfinanziert werden, denn mit 1000 Euro macht sie den größten Batzen aus. Altpapier haben die Kleinen bereits gesammelt - übermorgen gibts ein Weihnachtsprogramm. Auch das soll Geld einbringen. Laut Elternsprecherin Sylvia Schraps haben die Kleinen ein 30-minütiges Programm bekannter Lieder und Gedichte einstudiert, welches sie zu einer Weihnachtsfeier im Stollberger Sportpark präsentieren.

Aber warum Sebnitz? "Es gab verschiedene Vorschläge. Den Ausschlag gab letztlich die schöne Lage in der Sächsischen Schweiz und die Nähe zu Dresden. Der Freistaat Sachsen ist ja in der vierten Klasse ein Thema im Sachunterricht." Mit dem Flohmarkt sollen die Kinder erkennen, dass sie auch selbst etwas beitragen können.

Der neunjährige Bruno steht auch am Stand in der Kälte. Er hat sich für den Flohmarkt von einigen Büchern und einem Memory-Spiel getrennt. Er preist seine eigenen Sachen und die seiner Mitschüler an. Mutti Antje Keller findet es gut, dass die Steppkes mit ihren Eltern abwechselnd am Stand helfen: "Die zwei Stunden kann man sich hier schon mal hinstellen." Nicht nur hinter dem Tresen stehen Kinder, auch unter den Interessenten finden sich Gleichaltrige. So ist der neunjährige Ferenc von den Bascetta-Sternen in der Auslage begeistert. Einen davon will er seiner Freundin Timea schenken, die Geburtstag hatte. Doch als Katrin Voigt ihn fragt, was er dafür geben würde, ist er ratlos ...

Die Lehrerin erklärt den Hintergrund des Flohmarktes erneut und mit Geduld, vom 1000-Euro-Projekt, der Reise, den Aktionen. Vati Daniel Perlez gibt seinem Sohn Ferenc Schützenhilfe: "Da steckt viel Arbeit drin, das ist mit fünfzig Cent nicht bezahlt." Ferenz schlägt dann fünf Euro vor - der Deal steht. Zufällig kommt gerade auch die 10-jährige Lilly Laura aus der 4a vorbei. Als sie hört, dass die Bascetta-Sterne weggehen wie geschnitten Brot, freut sie sich besonders: "Die hat meine Mutti gemacht. Zehn solche Sterne haben wir hierher gegeben, und wir haben die zuhause auch selbst als Weihnachtsschmuck."

Angepriesen wird das gesamte Sortiment ohne Preisvorgabe. Ist das nicht etwas gewagt? Katrin Voigt schüttelt mit dem Kopf: "Preisvorstellungen haben wir schon, und zu billig würde ich es auch nicht verkaufen. Aber ich merke, dass ein fester Preis nichts gebracht hätte: Meine Preisvorstellungen wären oft niedriger gewesen als das, was uns die Leute von sich aus dafür geben."

Und wie ist der Stand der Einnahmen beim 1000-Euro-Projekt der Grundschüler? Beim Flohmarkt sind am Samstag 280 Euro in der Kasse gelandet - gestern noch einmal etwa 200 Euro. Bei der nach den Herbstferien Altpapier-Sammelaktion kamen 50 Euro zusammen. Das soll im März wiederholt werden.