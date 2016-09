KÃ¼chenbrand mit zwei Verletzten

Küchenbrand mit zwei Verletzten

erschienen am 30.09.2016



Oelsnitz/E. Eine vermutliche fahrlässige Brandstiftung hat am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr die Feuerwehr in die Gabelsbergerstraße in Oelsnitz/ Erzgebirge ausrücken lassen. Nach Auskunft der Polizei wurde vermutlich ein Gegenstand auf einer Herdplatte abgestellt.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Wehren aus Oelsnitz und Niederwürschnitz kamen dabei etwas verspätet am Brandort an. "Vermutlich aufgrund der Aufregung hatte die Anruferin einen falschen Straßenname genannt, so dass wir erst mit einiger Verzögerung an der richtigen Adresse ankamen", sagte Einsatzleiter Enrico Stache von der Feuerwehr Oelsnitz.

Zwei Personen wurden mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer in der Wohnung war bereits zum Teil selbst erloschen. Ein Trupp kam zur Restablöschung unter schweren Atemschutz zum Einsatz. Gegen 15 Uhr war der Einsatz beendet. (fp)