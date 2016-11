Leere Hallen, volle Ställe: Erste Folgen der Geflügelpest

Nachdem auch im Erzgebirgskreis eine Stallpflicht gilt, wurden nun alle Ausstellungen mit Vögeln abgesagt. Ein herber Schlag für die Zuchtvereine. Noch härter aber trifft es jene, die davon leben.

Von Kathrin Neumann und Björn Josten

erschienen am 19.11.2016



Erlbach-Kirchberg/Zwönitz. Für die Tiere von Konrad Lasch ist das gerade eine ganz schwere Zeit. Sobald es hell wird, geht eigentlich das Stalltor auf, und sie dürfen ins Freie. Jeden Tag, bei Wind und Wetter. Seit Dienstag bleibt das Tor zu. Seine 220 Gänse, 400 Perlhühner und 40 Enten muss der Geflügelzüchter aus Erlbach-Kirchberg im Stall lassen. "Dadurch werden sie hysterisch, rennen wild umher." Die Folge: Tiere werden unter Umständen überrannt, zertrampelt, brechen sich die Flügel. Zudem würden sie in dieser Phase schlechter fressen.

Seit in Deutschland die Vogelgrippe H5N8 nachgewiesen wurde, haben auch die hiesigen Züchter ihre Not damit. In Sachsen gilt eine Stallpflicht, der Erzgebirgskreis hat Ausstellungen mit Vögeln verboten (siehe Kasten). Konrad Lasch nimmt das hin, begeistert ist er freilich nicht. "Der Stress und die Belastung für die Tiere stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Die Stallpflicht soll das Nutzgeflügel vor den Wildtieren schützen. Doch erstens setzt sich kein Wildvogel in eine Herde Nutzgeflügel, und zweitens frisst keine Gans den Kot eines Wildtiers."

Seit 23 Jahren betreibt Konrad Lasch die Geflügelzucht, schon 2006 erlebte er eine Stallpflicht mit. "Damals waren die Verluste unter den Tieren massiv." Mindestens zwei Wochen braucht das Geflügel, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. "In der Zeit nehmen sie ab", so Lasch, der ausschließlich an Privatkunden verkauft. Einen Schaden mag er nicht beziffern. Doch der Zeitpunkt der Stallpflicht ist extrem ungünstig, so kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. "Das ist Saisonware." Anfang Januar liegt sein Bestand bei Null. Konrad Lasch ist noch optimistisch, nicht zuletzt hat er mit der Vermarktung von Fisch noch weitere Standbeine. "Tierhaltung birgt immer Risiken. Doch da hier zusätzliche Auflagen hinzukommen, bin ich ziemlich angesäuert."

So geht es auch Hobbyzüchtern. Während der Kleintierzuchtverein Niederdorf vergangenes Wochenende seine Schau noch über die Bühne bringen konnte, stehen die Mitglieder vom Rassegeflügelzuchtverein Zwönitz enttäuscht in ihrer Ausstellungshalle mit Käfigen für 460 Tiere, die angemeldet waren. Die Drahtboxen bleiben leer. "Wir müssen das so akzeptieren", sagt Mike Kunstmann, der 2. Ausstellungsleiter, zähneknirschend. Doch angesichts der Stallpflicht blutet ihm das Züchterherz: "Ich hab jetzt schon straff angefangen zu schlachten. Die Enten 24 Stunden im Stall zu lassen, das grenzt an Tierquälerei."

Laut Dr. Mario Stein, Amtstierarzt für den Erzgebirgskreis, ist die Geflügelpest eine schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare Viruskrankheit. Durch das Zusammentreffen von Vögeln unterschiedlicher Herkunft und den Personenverkehr würden Geflügelausstellungen die große Gefahr bergen, dass sich das Virus massiv verbreitet. Mike Kunstmann hat für das Verbot Verständnis, nicht aber dafür, dass im Nachbarlandkreis Zwickau dieses Wochenende trotzdem Geflügelschauen stattfinden. Da werde im Einzelfall entschieden, heißt es vom dortigen Landratsamt. "Was bringen solche Verbote, wenn ein paar Kilometer weiter eine Schau stattfinden darf", fragt Kunstmann. Er wünscht sich, dass nicht gleich alle in Panik verfallen. "Das Virus ist ja nicht auf den Menschen übertragbar."

Dieter Morzelewski vom Niederdorfer Verein weiß, was die Absage einer Schau bedeutet, vor allem finanziell: "Es ist die einzige Möglichkeit, ein paar Euros über Eintrittsgeld und Bewirtung zur Seite zu legen." An die letzte Stallpflicht hat Morzelewski schlechte Erinnerungen: "Ein Züchter ist damals komplett aus dem Verein ausgetreten, drei andere züchten nicht mehr."