Leeres Erzgebirgsbad: Landrat zahlt etwa eine Million Euro

Thalheims Rathauschef Nico Dittmann lässt Landrat Frank Vogel abblitzen: Bis Ende 2018 soll aus Annaberg viel Geld für das Erzgebirgsbad fließen, obwohl dies schon seit Monaten als vom Kreis gemietete Flüchtlingsunterkunft nicht mehr genutzt wird.

Von Jan Oechsner

erschienen am 17.12.2016



Thalheim. Wenn es ums Geld geht, bleibt Bürgermeister Nico Dittmann hart. Er pocht auf den im November 2015 geschlossenen Vertrag mit dem Landkreis, der damals das Erzgebirgsbad bis Ende 2018 als Flüchtlingsunterkunft gemietet hat. Nur: Das Bad - für etwa 150 Asylsuchende mit großem Aufwand umgebaut - ist schon Monate leer. Und wird auch leer bleiben.

Daher hat der Landkreis mit der Stadt Thalheim im Zusammenhang mit einer möglicherweise anderweitigen Nachnutzung des Objektes zu einer vorzeitigen Beendigung des Mietvertrages - etwa in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung gegebenenfalls zum Ende 2017 - verhandelt. Stefan Pechfelder, Sprecher des Landrats: "Seitens der Stadt Thalheim wurde allerdings mitgeteilt, dass einer vorzeitigen Vertragsauflösung nicht zugestimmt wird." Deshalb behalte das verwaiste Bad nun bis zum 31. Dezember 2018 offiziell den Status einer "Reserveeinrichtung im Stand-by-Modus".

Eine Reserveeinrichtung, die blankes Geld kostet. Um das Bad als Flüchtlingsunterkunft herzurichten, hat der Landkreis bereits 550.000 Euro bezahlt. Das Becken wurde mit einem Unterbau ausgeglichen. Auf der ebenen Fläche waren in Messebauweise abgetrennte Areale entstanden. Die abgetrennten Wohnbereiche kamen ohne Dach und Tür aus. Die Ausstattung war spärlich. Doch nur am Anfang war das Bad fast voll besetzt.

Neben diesen Umbaukosten muss der Landkreis laut Vertrag monatlich noch 10.000 Euro Miete an Thalheim überweisen. Hinzukommen die abzurechnenden Betriebskosten. Pechfelder: "Die monatliche Vorauszahlung liegt aktuell bei 9000 Euro. Der Betrag wird angesichts der Nichtbelegung ab 2017 aber deutlich abgesenkt."

Das heißt zusammengefasst: Das Erzgebirgsbad kostet den Landkreis für drei Jahre Miete plus Umbau insgesamt 910.000 Euro - mit Betriebskosten steigen die Ausgaben sogar spürbar über eine Million Euro. Und alles für eine Reserveeinrichtung, in die sich auch künftig wohl kein Flüchtling mehr verirren wird. Einschätzung des Landrats-Sprechers: "Zwischenzeitlich sind Gemeinschaftsunterkünfte fertiggestellt worden, die den derzeitigen und - in Abhängigkeit von der Zahl künftiger Flüchtlingszuweisungen - voraussichtlich künftigen Bedarf an Unterkunftsmöglichkeiten decken. Auch unter Berücksichtigung vorhandener Plätze in Wohnungen."

Hintergrund: Noch zu Jahresbeginn plante die Kreisverwaltung mit insgesamt 3600 unterzubringenden Asylantragstellern für den Erzgebirgskreis. Gemeinschafts- und Notunterkünfte wurden aus dem Boden gestampft und zahlreiche Wohnungen akquiriert. Doch rasch hatte sich übers Jahr die Lage zusehends entspannt, bereits im Sommer wurde die Planzahl für die Antragsteller auf 2000 nach unten korrigiert. Laut Angaben vom September verfügt der Landkreis über mehr als 5000 Plätze, davon etwa 1400 in den elf zentralen Einrichtungen.

Dittmann hat das Geld, welches er aus Annaberg überwiesen bekommt, schon verplant: "Wir planen aktuell eine Nachnutzung des Bades, brauchen das Geld für die Erstellung des Konzepts - gekoppelt mit dem Programm Soziale Stadt." So solle eine Ideenfindung von Planern und Bürgern für das Bad finanziert werden. Hintergrund: Aus dem Programm Soziale Stadt hatte Sachsens Innenminister Markus Ulbig erst im Juli Fördermittel in Höhe von etwa einer Million Euro der Stadt Thalheim übergeben. Nicht nur das Bad selbst, sondern auch das Gebiet herum biete Entwicklungspotenzial für Begegnungs-, Erholungs-, Kultur- und Sportangebote, so Ulbig. Geplant seien etwa ein Platz der Generationen, die Umkleide- und Sanitärgebäude des Waldstadions energetisch zu sanieren sowie den Park zwischen Waldstadion und Stadtbadstraße aufzuwerten.