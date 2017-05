Leiterin schweigt zu Burattino-Auftritt

Laut Landratsamt gibt es noch keine Konsequenzen. Die Chefin vom Theaterpädagogischen Zentrum blockt Fragen ab. Dafür redet der junge Hauptdarsteller über seine Gefühle, als er vor einem im rechtsradikalen Verdacht stehenden Verein spielen musste.

Von Jan Oechsner und Björn Josten

erschienen am 10.05.2017



Stollberg. Jakob Böhmer aus Oelsnitz ist 15 Jahre alt. Natürlich hat er vor jedem Auftritt Lampenfieber. "Aber an jenem Nachmittag war es für uns keine freudige Aufregung, sondern extrem angespannt. Schon beim Einlass standen zwei große grimmige Männer. Es war angsteinflößend." Er und ein halbes Dutzend junger Darsteller des Kinder- und Jugendtheaters Burattino mussten vergangenen Samstagnachmittag im Stollberger Bürgerbegegnungszentrum Dürer auftreten. Mussten?

Der Anlass war die Vereinsgründungsfeier von "Unsere Heimat, unsere Zukunft". Dessen Vorsitzender ist ein Lugauer, der bereits eine tragende Rolle bei den Nationalen Sozialisten Chemnitz (NSC) gespielt hat. Die rechte Vereinigung ist 2014 vom Sächsischen Verfassungsschutz verboten worden. Zudem ist der Mann Stützpunkt-Gründer es sogenannten Dritten Wegs in Mittelsachsen Erzgebirge. Laut Verfassungsschutz eine rechtsextremistisch-neonazistische Kleinpartei in Deutschland.

Vor diesem Verein sollten die Jungs und Mädchen eine Adaption von Mozarts Zauberflöte geben. Jakob Böhmer war der Papageno. "Wir wurden im Vorfeld von unserem Spielleiter darüber informiert, vor wem wir da spielen. Und auch darüber, dass die Leiterin des Theaterpädagogischen Zentrums entschieden hatte, dass wir spielen sollen. Dabei wollten wir gar nicht." Dementsprechend fix hätte das Ensemble agiert. "Wir brauchen bei gutem Spiel etwa 45 Minuten. Am Samstag haben wir es in 36 Minuten runtergespult."

In einem Brief forderten Eltern die TPZ-Leiterin Annekathrin Rottstädt-Hänel zu Antworten auf. "Wir möchten gerne von Ihnen wissen, was Sie dazu bewogen hat, die Veranstaltung nicht abzusagen - obwohl Sie Kenntnis über die Gesinnung des Vereins haben mussten und damit Schaden für das Theater und dessen Mitglieder in Kauf genommen haben." Dies und mehr will auch "Freie Presse" von der TPZ-Chefin wissen. Doch die hatte gestern auch auf wiederholte Nachfrage nicht reagiert. Im Landratsamt selbst sagte Pressesprecher André Beuthner generell nur, dass es keine kurzfristige Entscheidung geben werde. Andreas Stark, Beigeordneter des Landkreises, hatte am Wochenende bereits Versäumnisse eingeräumt, kündigte an: "Das Ganze wird kommende Woche sorgfältig ausgewertet." Die Frage sei zu klären, ob das Problem angesichts der vor dem Auftritt beim TPZ vorliegenden Hinweise hätte schneller erkannt werden können.

"Freie Presse" hat mittlerweile mit dem Verein Kontakt aufnehmen können, um eine Stellungnahme zu erhalten. Ein Sprecher sagt, dies werde erst im Vorstand besprochen. Eltern und Jugendliche haben es aber derweil geschafft, dass der Verein die Fotos der Darsteller auf seiner Facebookseite unkenntlich gemacht hat.

Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt erkennt derweil keine Fehler bei der Vermietung des städtischen Raumes im Dürer. Bei dem Raum handelt es sich um den großen Saal. "Der wurde von einer Privatperson gebucht", so Schmidt. Der zuständige Mitarbeiter habe das übliche Prozedere durchgeführt und die Verträge geschlossen. Weder die Stadtverwaltung, noch er selbst habe zu dem Zeitpunkt gewusst, um wen es sich handelt und dass auch das Burattino zugebucht worden sei. Ohnehin seien die städtischen Räumlichkeiten der Allgemeinheit zugänglich, da sie schließlich aus Steuermitteln finanziert würden.

"An Extremisten würden wir nicht vermieten, aber ob links oder rechts: Die Gesellschaft muss Dialog aushalten können", so Schmidt. Am Vorgehen bei Vermietungen werde die Stadt nichts ändern. "Eine Gesinnungsprüfung möchte ich nicht vornehmen. So etwas gab es in der DDR und das war nicht schön."

Und Jakob Böhmer? Er ist enttäuscht. "Es gab nicht ein Wort der Erklärung von Frau Rottstädt-Hänel zu uns. Das geht nicht."