Lichtmess: Zwönitz knipst das Licht aus

erschienen am 02.02.2017



Erst hell, dann dunkel: Das war's nun endgültig mit der Weihnachtszeit in Zwönitz. Mit der Lichtmess ist am Donnerstagabend auch im letzten Winkel des Erzgebirges die Festbeleuchtung ausgeschaltet worden. Mehrere Hundert Besucher strömten zur Feier auf den Markt. In den Gasthäusern der Stadt gab es Hirsebrei und Riesenbratwurst, das traditionelle Lichtmess-Gericht. Die Zwönitzer Nachtwächter machten ihren Stadtrundgang, und die Erzgebirgischen Blasmusikanten spielten auf. Krönender Abschluss: Um Punkt 18 Uhr gab Bürgermeister Wolfgang Triebert das Kommando: "Licht aus!" Das Zwönitzer Lichtermeer erlosch - bis zum nächsten Advent. Nun werden auch hier die Schwibbögen und Weihnachtsengel eingepackt. (fp)