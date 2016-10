Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

erschienen am 14.10.2016



Oelsnitz/E. (dpa/sn) - Ein Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung an der August-Bebel-Straße schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe den 67-Jährigen am Donnerstagabend bewusstlos in der Wohnung aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag. Er kam mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache im Wohnzimmer ausgebrochen. Über die Höhe des Sachschadens war nichts bekannt.