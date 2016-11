Mann beleidigt Flüchtlinge als "Viehzeug" und "Kanaken": Bewährungsstrafe wegen Volksverhetzung

erschienen am 22.11.2016



Niederwürschnitz/Aue. Ein 30-Jähriger aus Niederwürschnitz ist wegen Volksverhetzung am Dienstag vom Amtsgericht Aue zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er muss zudem 600 Euro an den Verein Help in Aue zahlen, der sich in der Flüchtlingsarbeit engagiert.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann am 8. April dieses Jahres vor einer Flüchtlingsunterkunft an der Uhlmannstraße in Stollberg sieben unbegleitete, minderjährige Ausländer und deren Betreuer bedroht und beleidigt. Dabei rief er "Kanaken", "Viehzeug" und "Jetzt seid ihr fällig!", strafbar ist das als Volksverhetzung.

Der Angeklagte bestätigte die Vorwürfe im Wesentlichen vor Gericht. Er sei alkoholisiert gewesen und habe sich darüber geärgert, dass die Jugendlichen lautstark Musik hörten. So sei ein Wort zum nächsten gekommen. Sein Anwalt mahnte: Der Angeklagte habe sich keine Gedanken gemacht, dass etwa das Wort Viehzeug für eine rechtskräftige Verurteilung ausreichen kann. Der Richter erklärte den Angeklagten schließlich für schuldig, sprach aber von einem Grenzfall. "Sie haben keinen verletzt und sich freiwillig wieder entfernt." (juef)