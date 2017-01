Mehr Personal für Winterdienst? Vielleicht ja - vielleicht auch nein

Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt will nicht definitiv sagen, ob er mittelfristig mehr in die Schneeberäumung investieren will. Andere drängen aber auf eine Prüfung der Situation.

Von Jan Oechsner

erschienen am 13.01.2017



Stollberg. Die Stadt Stollberg könnte mittelfristig beim Winterdienst kommunal aufrüsten. Das hat Oberbürgermeister Marcel Schmidt am Rande der vergangenen Stadtratssitzung zumindest angedeutet. In Zukunft könnte an dieser Stelle was unternommen werden, so der Rathauschef sinngemäß. Hintergrund waren Anfragen von Stadträten zur Situation in der Stadt hinsichtlich des Winterdienstes - und dessen Arbeit. Schmidt schätzte diese derzeit als gut ein. Es habe kaum Beschwerden der Leute gegeben, so der Rathauschef.

CDU-Stadtrat Rainer Lemke, der zudem im Bauhof arbeitet, betonte allerdings vehement: "Innerhalb des starken Wintereinbruchs dieser Tage haben wir schnell gemerkt, dass wir personell wirklich an der Grenze sind." Da müsse was getan werden. Tatsächlich arbeiten derzeit bei der zuständigen KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg gerade mal sechs Mitarbeiter im Winterdienst. Vor wenigen Jahren, als es noch der städtische Bauhof war, waren es etwa doppelt so viele.

"Für eine Stadt wie Stollberg ist das die personelle Untergrenze. Deshalb würden wir uns natürlich über mehr Personal freuen", so KGS-Geschäftsführer Markus Schmidt. Allerdings koste dies Geld und im derzeit laufenden Haushaltsplan der Stadt gebe es keines für Neueinstellungen. Frühestens 2018 wäre also die nächste Chance.

Etwa 100 Straßenkilometer beräumt laut Markus Schmidt der Winterdienst in Stollberg. "Wenn es keine Komplikationen gibt, dann schaffen wir diese Straßen in etwa vier bis fünf Stunden", so der KGS-Geschäftsführer. Infolge der Ankündigung, es komme bald zu einem neuen Wintereinbruch, hat der Winterdienst vorsorglich schon mal massiv Schnee aus der Innenstadt wegtransportiert. Sonst werde es noch enger auf den Straßen - auch für den Winterdienst.