Millioneninvestition: Erstmals betreutes Wohnen in Gornsdorf

1,2 Millionen Euro nimmt eine Firma aus Baden-Württemberg in die Hand, um das Objekt an der Hauptstraße 54 im kommenden Jahr umzubauen. Nicht das einzige Projekt des Investors in der 1960-Seelen-Gemeinde.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 16.12.2016



Gornsdorf. Im Hausflur hängt noch ein Kalender aus dem Jahr 2014, doch draußen am Eingang stapeln sich bereits die herausgerissenen Waschmaschinen und Elektroherde vor großen Schrottcontainern. Das Wohngebäude Hauptstraße 54 in Gornsdorf wird in gut zwölf Monaten kaum mehr wiederzuerkennen sein. Denn hier wird richtig Geld reingesteckt. 1,2 Millionen Euro investiert die Immobiliengruppe Schaible aus Rastatt in Baden-Württemberg, um das Objekt attraktiv für ältere Menschen zu machen.

"Wir planen hier, betreutes Wohnen einzurichten", erläutert der Projektmanager bei Schaible, Alfred Jutt. So etwas gibt es bisher noch nicht in Gornsdorf. Die Baumaßnahmen sollen nach Ostern beginnen und bis Ende 2017 abgeschlossen sein, auch mithilfe von Fördermitteln. Geplant ist eine grundhafte Sanierung: Dach, Fassade, Elektrik, Fenster, Fußböden, Heizung, Fahrstuhl, erläutert Alfred Jutt, der auch Mitinhaber von Schaible ist. An neun Standorten in Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern unterhält das Unternehmen insgesamt 300 Wohneinheiten, 180 davon sind derzeit vermietet. "Die restlichen werden gerade umgebaut oder saniert", so Alfred Jutt. Im Bereich altersgerechtes Wohnen wird die Schaible-Gruppe erstmals in Gornsdorf tätig. Alfred Jutt rechnet am Ende mit 4 bis 4,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter.

Aktuell besteht das Haus aus 39 Wohnungen. Nach dem Umbau sollen etwa 20 altersgerechte Wohnungen zwischen 29 und 67 Quadratmetern entstanden sein. Plus, abhängig von der Nachfrage, voraussichtlich drei Wohngruppen, in der jeweils vier Personen zusammenleben. Als Partner hat sich der Bauherr den Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ins Boot geholt. "Die Wohngruppen bieten eine Alternative zum Pflegeheim", sagt Geschäftsführer Karsten Pacholeck.

Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf bewohnen jeweils ein Zimmer, dazu gibt es Gemeinschaftsräume. Pro Wohngruppe sind zwei Betreuungskräfte geplant, die stets als Ansprechpartner zur Verfügung stehen sollen. "Die übernachten sogar dort mit, es ist wie eine große Familie", so Pacholeck. Das Konzept sei so kalkuliert, dass es nicht teurer sei als im Pflegeheim. Karsten Pacholeck betont, dass die älteren Bewohner trotzdem selbstständig leben werden, über alles alleine entscheiden sollen - sogar über den Pflegedienst. "Das müssen nicht automatisch wir sein, auf keinen Fall", sagt der ASB-Geschäftsführer. Im Gegensatz zu den anderen altersgerechten Wohnungen haben die Zimmer in den Wohngruppen keine eigene Küche, gekocht werden soll gemeinsam. "Stellen Sie sich das wie eine Studenten-WG vor", erläutert Laura Barczyk. Die 21-Jährige hat soziale Gerontologie studiert und wird sich um die Koordination und Verwaltung der Wohngruppen kümmern.

Damit nicht genug. Auf dem angrenzenden Grundstück Richtung Meinersdorf, auf dem derzeit Garagen stehen, plant Schaible, ein viergeschossiges Mehrgenerationenhaus mit 25 bis 30 Wohnungen sowie mit integrierter Tagespflege zu erbauen. Die Bauvoranfrage dafür liegt beim Landratsamt, die Gemeinde habe bereits ihre Zustimmung erteilt, so Alfred Jutt. Der Projektmanager berichtet von einem Haus in Neubrandenburg, in dem das Unternehmen Zwei- neben Vier- oder Fünf-Raum-Wohnungen einrichten ließ. "So kann die junge Familie mit den Eltern nah beieinander wohnen. Das wird gerade unheimlich stark nachgefragt. Wir finden, dass die Gesellschaft wieder enger zusammenwachsen sollte." Laut Alfred Jutt wird für den Neubau eine Fertigstellung Mitte 2019 angepeilt.

Wer sich für eine Wohnung interessiert, kann sich bei Stefan Schäfer von der Firma Schaible unter Ruf 0722238250 melden.