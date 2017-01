Mit Kamera und Kirschkernkissen

Sabine Teufl richtet ihre Kamera am liebsten auf Details, die man mit dem Auge kaum wahrnehmen kann. Mit ihrer Makrofotografie hat sie beim Fotowettbewerb der "Freien Presse" den fünften Platz belegt.

Von Cristina Zehrfeld

erschienen am 31.01.2017



Stollberg. Mit der Aufnahme einer Gartenprimel, die sich nach einem Frühlingsregen in den Tropfen auf einem Grashalm spiegelt, hat Sabine Teufl den fünften Platz beim Fotowettbewerb "So schön ist das Erzgebirge" gewonnen. Es ist eine Makrofotografie, hinter der mancher vielleicht eine riesige Fotoausrüstung vermutet. Fehlanzeige. Der Hobbyfotografin reichen dafür ihre Sony Alpha 58, ein 90er-Makroobjektiv und ein Kirschkernkissen.

Ihre besondere Leidenschaft fürs Fotografieren ist vor gar nicht allzu langer Zeit auf recht herkömmliche Art entstanden: "2013 hat mir mein Mann die Sony für unsere Islandreise geschenkt." Die besondere Reise sollte mit besonderen Fotos gekrönt werden. Das ist gelungen. Dass wenig später die eher verborgenen Schönheiten der Natur in den Fokus rückten, ist einem Zufall zu verdanken. "Ich hatte morgens auf eine Freundin gewartet und habe dabei im Garten gesehen, wie ein Molch durchs Gras läuft." Im Laufschritt wurde die Kamera geholt und der kleine Gartengast fotografiert. Von dem Foto war die 48-Jährige begeistert: "Ich habe in den Wassertropfen gesehen, wie sich das alles spiegelt. Das hat mich fasziniert."

Die Ausrüstung wurde um ein Makroobjektiv erweitert. Mit frappierenden Ergebnissen: "Am Bildschirm habe ich oftmals Dinge entdeckt, die man in der Natur so gar nicht wahrnimmt." Doch bis zum perfekten Bild war noch einiges zu tun. "Von ISO und Blende hatte ich da noch keine Ahnung. Für die Makrofotografie musste ich vor allem lernen, dass man nur einen begrenzt scharfen Raum hat." Inzwischen sind ihr die Zusammenhänge von ISO, Blende und Belichtungszeit in Fleisch und Blut übergegangen. Und bei der Makrofotografie macht sie da kaum Kompromisse: "ISO 100 ist für mich das Optimum. Als Blende ist ein Wert um 4.5 ideal, da kann ich am besten mit dem unscharfen Hintergrund spielen." Das heißt aber auch, dass die Belichtungszeiten eher lang sind. Gutes Licht ist daher ein Muss. Wind hingegen ist der natürliche Feind der guten Makroaufnahme. Aber wozu wird das Kirschkernkissen gebraucht? "Den Tipp habe ich aus dem Internet. Das Stativ ist für die meisten Makroaufnahmen zu hoch. Ein Kirschkernkissen passt sich dem Untergrund an und schützt die Kamera vor Nässe und Schmutz." Und Nässeschutz ist wichtig, denn Spiegelungen in Regentropfen haben sich zu einem Spezialgebiet von Sabine Teufl entwickelt. Schmunzelnd bekennt sie: "Ich gehe auch manchmal mit dem Sprüher raus und mache meinen Regen selbst. Da wurde auch schon mal über den Gartenzaun gerufen: Beschiss!"

Während Sabine Teufl nach wie vor auch Landschaften fotografiert, sieht sie für sich beim nächsten Fotowettbewerb unter dem Motto "Familienausflüge" keine rechte Chance: "Mein Herz schlägt nach wie vor für Makrofotos. Das ist mit Menschen schwierig, ich denke, da bin ich raus."

Service Die erste Runde des Freie-Presse-Fotowettbewerbes 2017 steht unter dem Motto "Familienausflüge im Winter". Jeder Teilnehmer darf mit bis zu drei bisher unveröffentlichte Bilder einreichen. Einsendeschluss ist der 12. März.