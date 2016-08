MutmaÃŸliche Sprayer in Niederdorf gefasst

Mutmaßliche Sprayer in Niederdorf gefasst

erschienen am 29.08.2016



Niederdorf. Am Sonntagmorgen sind zwei mutmaßliche Sprayer im Alter von 26 und 30 Jahren auf der Feldstraße in Niederdorf von der Polizei gestellt worden. Ein Zeuge hatte die Männer dabei beobachtet, wie sie eine Werbesäule mit Farbe besprühten. Nach Polizeiangaben sprach der Zeuge die beiden Unbekannten an, woraufhin diese flüchteten. Die Polizei konnte im Tatortbereich zwei Männer stellen, auf die die Personenbeschreibung passte.

Der 30-Jährige hatte eine Spraydose bei sich, die beschlagnahmt wurde. An der Werbesäule hatte man mit Farbe eine große Zahlenkombination angebracht. Zudem stellten die Beamten weitere Schriftzüge, ein Hakenkreuz und Zahlenkombinationen an insgesamt zehn Tatorten in der Neuen Schichtstraße, Chemnitzer Straße und entlang der B 169 in Richtung Stollberg fest. Ob die beiden Männer etwas damit zu tun haben, muss nun geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. (fp)