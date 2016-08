MutmaÃŸlicher Autodieb nach Verfolgungsjagd bei Stollberg gefasst

Mutmaßlicher Autodieb nach Verfolgungsjagd bei Stollberg gefasst

erschienen am 19.08.2016



Stollberg/Hof. Der mutmaßliche Autodieb, der sich mit Polizisten am Donnerstagmorgen unter anderem im Raum Stollberg eine Verfolgungsjagd geliefert hatte, ist gefasst. Ein 29-jähriger polnischer Tatverdächtiger konnte bei Hof in Bayern festgenommen werden und sitzt in Untersuchungshaft, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof in einer gemeinsamen Erklärung am Freitagvormittag mit. Der Mann hat den Diebstahl mittlerweile eingeräumt.



Unbekannte hatten in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.45 Uhr einen geparkten Audi in der Nähe vom brandenburgischen Lübben entwendet. Zeugen waren auf den Diebstahl aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt, die umgehend eine Fahndung eingeleitet hatte. Eine Streifenbesatzung hatte den Audi gegen 4 Uhr auf der A4 entdeckt und eine Verfolgung aufgenommen. Während der Flucht über die A 72 hatte der Audi-Fahrer zwischen den Ortschaften Stollberg und Hartenstein einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Überholen eines VW war dieser gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Zudem wurde der Außenspiegel eines eingesetzten Polizei-Fahrzeuges beschädigt. In Höhe Zwickau hatten die Beamten den Sichtkontakt zum flüchtigen Audi verloren und mussten die Verfolgung schließlich beenden.

Infolge einer bundesübergreifenden Fahnung konnte der Audi kurz nach 6 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Bärenholz in Bayern an der A 93 sichergestellt werden. Das Fahrzeug war ohne Führer und stark unfallbeschädigt gewesen. Bayerische Beamte hatten wenig später einen Mann festgenommen, der zu Fuß über die A 93 gelaufen war. (fp)