Neuanfang oder Abwicklung: Stollberger Tafel am Scheideweg

800 Bedürftige, 50 Helfer haben Angst: Am 30. Juni 2017 muss der Verein sein Domizil in Neuwürschnitz verlassen haben. Rennfahrer Max Neukirchner will seine Immobilie künftig selbst nutzen. Haben Bürgermeister und Tafel die Kraft für Lösungen?

Von Jan Oechsner

erschienen am 13.12.2016



Stollberg. Normalerweise ist ein ausgemachter Termin, zu dem sich Menschen treffen wollen, noch lange keine Nachricht. Doch im Fall des Stollberger Tafelvereins auf der einen Seite und der Altkreis-Bürgermeister auf der anderen Seite ist ein Gesprächstreffen nicht nur ein vermeldenswerter Akt - sondern auch eine gute Nachricht. Denn die Fronten zwischen beiden Seiten sind seit Wochen mehr als verhärtet.

Am 9. Januar 2017, gleich ganz früh, wollen nun beide Seiten ausloten, ob es für die Stollberger Tafel und ihre etwa 800 Kunden eine Zukunft gibt - oder doch nur noch die Abwicklung. Denn ein anderer Termin sitzt den Beteiligten im Nacken: Der 30. Juni 2017. Bis dahin muss die Tafel ihr Domizil im Haus Hartensteiner Straße 65 in Neuwürschnitz verlassen haben. So will es der Vermieter Max Neukirchner, Rennfahrer und Stollberger Stadtrat der Freien Wähler. Er möchte seine Immobilie geschäftlich nutzen.

"Das darf er auch tun als Eigentümer und wir haben nicht das Recht, dies zu kommentieren. Es ist sein Haus", sagte gestern Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann bei einer hitzigen Diskussionsrunde bei der Tafel. 50 Leute waren dort. Dittmann war stellvertretend für seine Amtskollegen nach Neuwürschnitz gekommen - und wurde zum Teil hart kritisiert. Er hielt dagegen und kritisierte wiederum Tafel-Chefin Annerose Aurich für ihre Art, Probleme zu benennen. "Statt zu uns zu kommen und im Vorfeld zu reden, sorgen Sie nur für Stimmung, die eine mögliche Lösung erschwert."

Aurich hatte in einem offenen Brief geschrieben, dass sie Hilfe von der öffentlichen Hand erwarte und einfordern werde. Hintergrund: In den vergangenen zehn Jahren musste die Tafel schon oft umziehen - von Oelsnitz nach Stollberg, zurück nach Oelsnitz und schließlich 2012 nach Neuwürschnitz. Jetzt müsse wieder was gefunden, wieder von vorn begonnen werden. Sie habe aber kein Geld für einen neuerlichen Umzug. "Mein Brief war ein Hilfeschrei", schimpfte Aurich gestern. Zudem verlange Neukirchner, die jetzigen Räume wieder so umzugestalten wie zu Anfang. Das koste auch Geld. Im vergangenen Jahr hatte die Tafel ein Budget von etwa 15.000 Euro. "Wir haben selbst gesucht nach Alternativen, aber ohne Erfolg. Es ist schwer, wir brauchen hygienisch gute Räume."

Neukirchner war trotz Einladung der Tafel bei der gestrigen Diskussionsrunde abwesend. "Freie Presse" hat aber vor einem Monat über ihn berichtet. "Was die Tafel betrifft, schmeiße ich die Leute nicht einfach raus", sagte er damals. Vielmehr habe er Monate versucht, eine räumliche Alternative zu finden - aber ohne Erfolg.

Dittmann hatte gestern dann vorgeschlagen, sich in kleiner Runde zu treffen. "Frau Aurich, ich will nicht wissen, was nicht geht. Sondern was gebraucht wird, um eine Lösung zu finden. Wenn alle eine solche wollen, wird es auch eine geben." Der Linke-Landtagsabgeordnete Klaus Tischendorf war auch dabei, will sich einbringen. Hohndorfs Bürgermeister Matthias Groschwitz sagte schon am Freitag, die Bürgermeister sind willens, die Tafel in angemessener Weise zu unterstützen. Nach dem 9. Januar wissen alle mehr. Oder nicht.