Neue Citylink-Bahn wird am Freitag in Stollberg erwartet

erschienen am 06.04.2017



Chemnitz. Die erste von vier weiteren Citylink-Bahnen, die für das Verkehrsprojekt Chemnitzer Modell gebraucht werden, sollen am Freitag in Stollberg eintreffen. Nach Chemnitz wird die Bahn zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Das teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit.

Das Fahrzeug soll zusammen mit den acht Bahnen, die bereits auf den Linien C13, C14 und C15 zwischen Chemnitz und Burgstädt, Mittweida sowie Hainichen im Einsatz sind, ab 2. Mai bis zum Stadlerplatz fahren. Im Dezember soll die Strecke bis zum Technologiepark fertig sein. Alle zwölf Citylink-Bahnen sollen ab dem Fahrplanwechsel 2018/2019 unterwegs sein. (gp)