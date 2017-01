Niederdorf baut Radweg bis zur Citybahn an Pfaffenhainer Länge

erschienen am 23.01.2017



Niederdorf. Ein rund 3,2 Kilometer langer und 2,5 Meter breiter Rad- und Gehweg wird vom Ortsausgang Niederdorf bis zur Citybahnhaltestelle in Paffenhain gebaut. Kostenpunkt nach einer ersten groben Schätzung eines Ingenieurbüros: rund 1,5 Millionen Euro. Möglich wird die Realisierung über eine sogenannte Planungsvereinbarung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Hintergrund ist, dass das Vorhaben in der Radwegekonzeption des Freistaates in die Kategorie B eingeordnet worden war und damit erst ab 2025 in Planung hätte gehen können. Bürgermeister Stephan Weinrich hofft auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr und will das Projekt spätestens 2018 abgeschlossen haben. (bjost)