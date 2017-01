Niederdorf baut Radweg bis zur Citybahn an Pfaffenhainer Länge

Die Gemeinde übernimmt Planung und Umsetzung, der Freistaat die Kosten. Doch warum zieht sich die Kommunalverwaltung die Arbeit auf den Tisch?

Von BJörn Josten

erschienen am 24.01.2017



Niederdorf/Jahnsdorf. Andreas Meyer sorgt sich um die Sicherheit von Fußgängern entlang der Pfaffenhainer Länge. Der Rentner kennt die Strecke noch als Schuljunge; zudem wohnt seine betagte Mutter an der Chemnitzer Straße im Haus mit der Nummer 5. "Sie ist auf den Bus angewiesen und muss bis zur Haltestelle einen gefährlichen Fußweg auf sich nehmen", so Meyer. Das gilt natürlich auch für die anderen Anwohner. Also ist Meyer mit seinem Anliegen schon beim Niederdorfer Ex-Bürgermeister Roland Lippmann vorstellig geworden. Ende 2014 war das. Dessen Amtsnachfolger Stephan Weinrich hat der Rentner sein Anliegen ebenfalls vorgetragen und angekündigt: "Ich stehe jetzt bis zur Umsetzung alle Vierteljahre mit dieser Sache auf der Matte."

Sonderlich oft musste er nicht vorstellig werden, denn Weinrich hat sich des Themas angenommen und kann nun einen Erfolg vermelden: Ein rund 3,2 Kilometer langer und 2,5 Meter breiter Rad- und Gehweg kann vom Ortsausgang Niederdorf bis zur Citybahnhaltestelle in Paffenhain gebaut werden. Kostenpunkt nach einer ersten groben Schätzung eines Ingenieurbüros: rund 1,5 Millionen Euro.

Möglich wird die Realisierung über eine sogenannte Planungsvereinbarung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Hintergrund ist, dass das Vorhaben in der Radwegekonzeption des Freistaates in die Kategorie B eingeordnet worden war und damit erst ab 2025 in Planung hätte gehen können. "Dem Lasuv fehlen die Kapazitäten", erläutert der Landtagsabgeordnete Rico Anton (CDU). Daher würden wünschenswerte Projekte mitunter auf die lange Bank geschoben. Gemeinsam mit Weinrich hat er beim Lasuv und im Wirtschaftsministerium Klinken geputzt und letztlich den Zuschlag für das Vorhaben bekommen. Wenn sich Gemeinden selbst um eine Umsetzung kümmern würden, sorge das Lasuv für die Finanzierung. So läuft es jetzt auch in Niederdorf, das die Verwaltungsleistungen einbringt. Die Gemeinde Jahnsdorf liefert notwendige Zuarbeiten. Die Baulast, also auch die Instandhaltung liegt beim Freistaat. Weinrich freut sich, dass der Radweg nun realisiert und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöht werden kann. Laut der aktuellsten Verkehrsstatistik von 2010 befahren durchschnittlich 9079 Fahrzeuge am Tag den Abschnitt. Die Zahlen der Erhebung von 2015 liegen noch nicht vor. "Zudem bietet der Weg künftig eine komfortable Anbindung an das Jahnsdorfer Freibad", ergänzt Anton.

Weinrich muss nun erneut Klinken putzen. Und zwar bei den Anwohnern entlang der geplanten Strecke, die Teile ihres Grundstückes verkaufen müssen. "Ich bin guter Dinge, werde trotzdem alle Betroffenen noch persönlich aufsuchen", verspricht Weinrich. Es geht um etwa 40 Flurstücke. "Die Entschädigung der Grundstückseigentümer erfolgt nach Gutachten durch einen amtlich bestätigten Gutachter", sagt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Lasuv. Der Preis setze sich aus dem Grundstückswert und eventuellen Nebenentschädigungen zusammen. Weinrich hofft auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr und will das Projekt spätestens 2018 abgeschlossen haben.

Andreas Meyer ist mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden. Schließlich ist für die Anwohner der Pfaffenhainer Länge die Citybahnhaltestelle ein wichtiger Knoten: Dort treffen sich Bahn und Bus. "Es ist damit die bequemste Verbindung nach Stollberg. Es ist wichtig, dass das jetzt endlich auf die Reihe kommt."