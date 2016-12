Niederwürschnitz: Ein Weihnachtsberg, der staunen lässt

erschienen am 10.12.2016



Niederwürschnitz. Auch an diesem Wochenende laden Niederwürschnitzer Heimatfreunde dazu ein, ihren Weihnachtsberg zu bestaunen. Seine Geschichte geht zurück auf das Jahr 1892. Die fünf Gründer hatten sich die Aufgabe gestellt, auf dem Berg das Leben von Jesus Christus darzustellen. Es entstand einer der größten Weihnachtsberge Sachsens.

1992 begannen Niederwürschnitzer Heimatfreunde, den zwischenzeitlich in Vergessenheit geratenen Schatz zu rekonstruieren. In mehr als zehntausend Arbeitsstunden wurde der Berg wieder aufgebaut. Auf 26 Quadratmetern sind inzwischen 48 Bilder mit 386 handgeschnitzten Figuren - davon 138 beweglich - in alter Schönheit in den Räumen an der Straße Zum Vereinsheim 16 zu sehen. (bjost/fp)