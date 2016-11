Niederzwönitz: Eine Verletzte bei Brand in Heizungskeller

erschienen am 02.11.2016



Niederzwönitz. Bei einem Brand im Heizungskeller eines Hauses in Niederzwönitz ist ersten Angaben zufolge eine Bewohnerin verletzt worden. Sie soll mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen sein, heißt es.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr an die Dorfchemnitzer Straße gerufen worden. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete, stand im Keller ein Holzstapel in Flammen. Ein Angriffstrupp ging unter schwerem Atemschutz in das Gebäude und konnte die Flammen rasch löschen. Im Einsatz waren etwa 20 Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Zwönitz und Dorfchemnitz. (mär)