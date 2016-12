Notfallseelsorgeteam nimmt Arbeit auf

Seit mehr als einem Jahr arbeitet Pfarrer Peter Bergmann am Aufbau eines Kriseninterventions- und Notfallseelsorgeteam für den Altkreis Stollberg. Die ersten elf ausgebildeten Helfer nehmen jetzt ihren Dienst auf.

Von Cristina Zehrfeld

Oelsnitz. Helfend zur Seite stehen, wenn Menschen eine schier unerträgliche Situation erleben. Dieser Herausforderung stellen sich elf ehrenamtliche Helfer des gerade aufgebauten Kriseninterventions- und Notfallseelsorgeteams (KIT). "Damit wird eine Lücke geschlossen. In Annaberg, Marienberg, Aue und Chemnitz gibt es bereits Notfallseelsorge. Im Altlandkreis Stollberg fehlte das bisher", so Peter Bergmann. Der Oelsnitzer Pfarrer hatte ab 2003 bereits in Annaberg-Buchholz ein solches Team aufgebaut, will die dort gemachten Erfahrungen nun im neuen Team nutzen.

Elf Helfer stehen ab Januar rund um die Uhr zur Verfügung. Sie alle haben zwischen April und Juni eine Ausbildung absolviert, sind inzwischen zusammengewachsen und übernehmen abwechseln die Dienste. Polizei, Rettungsdienste und Notärzte sind über das neue Hilfeangebot bereits informiert. Doch auch wenn die Helfer nun in den Startlöchern stehen, ist das Team noch nicht optimal aufgestellt. "Mit elf Leuten können wir die Dienste abdecken, aber im Moment sind personell noch keine Hintergrunddienste möglich" so Bergmann.

Diese zusätzliche Absicherung ist perspektivisch aber erwünscht, denn immerhin ist es möglich, dass der diensthabende Helfer mit einer Situation überfordert ist. Das kann zum Beispiel passieren, wenn der Helfer die Betroffenen persönlich kennt. Mit 30 bis 40 Einsätzen seines Teams rechnet der evangelische Pfarrer Peter Bergmann pro Jahr. Die Einsatzdauer beträgt im Durchschnitt zwischen vier und sechs Stunden. "Wir überbrücken die Zeit, bis Freunde oder Nachbarn da sind, die sich um die Betroffenen kümmern können."

Auch für die Helfer ist ein solcher Einsatz eine Stresssituation, bei der sie realistisch einschätzen müssen, ob sie bestmöglich agiert haben. Einmal monatlich trifft sich das Team daher zu einem Dienstgespräch, bei der die Einsätze besprochen werden. Im KIT-Team arbeiten vor allem Leute, die in Helferberufen tätig sind: Rettungsassistenten, Altenpfleger und Krankenschwestern sind dabei. Jüngster Helfer ist der 29-jährige Nils Drechsler. Der Fräser erklärt: "Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr Gornsdorf, dort sieht man die Notwendigkeit dieser Arbeit." Die mit 63 Jahren Älteste im Team ist Ute Mühlberg aus Hohndorf. Ehemals als Finanzbuchhalterin tätig, ist sie inzwischen Rentnerin. "Ich will einfach helfen."

Im Einsatz erkennt man die Mitarbeiter an den Aufdrucken auf ihren Shirts und ihren Dienstjacken, aber es besitzt auch jeder einen Dienstausweis. "Ein eigenes Fahrzeug haben wir noch nicht, streben es momentan auch nicht an, weil die Fahrerei bei Dienstwechsel zu aufwändig wäre.

Noch ungeklärt ist die künftige Rechtsform der KIT. Für Bergmann ist die in Annaberg gewählte Form eines Vereins wegen des damit verbundenen bürokratischen Aufwands nicht die optimale Variante. Deshalb hofft er darauf, dass sich der Kirchenbezirk als Träger in die Pflicht nehmen lässt.