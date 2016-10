OB Schmidt schrammt knapp an Abstimmungs-Niederlage vorbei

Der Stollberger Oberbürgermeister hat wegen der Kosten für einen begehbaren Park auf dem Dach eines Supermarktes heftige Kritik von Stadträten einstecken müssen. Auch Investor Peter Simmel ist ins Kreuzfeuer geraten.

Von Jan Oechsner

erschienen am 19.10.2016



Stollberg. Der vielleicht außergewöhnlichste Park in der Region - die Stollberger Terrassen auf den Dächern des tiefergelegten Aldi-Marktes und etlicher Einzelhandelsgeschäfte am Bürgergarten - wird den städtischen Haushalt die kommenden 25 Jahre finanziell belasten. Grund: Die Stadt muss dem Investor Peter Simmel für die Flächen 6000 Euro Miete im Jahr zahlen. Hinzu kommen Betriebskosten, etwa für die Grünpflege. Insgesamt rechnet die Stadt mit rund 14.000 Euro laufender Ausgaben pro Jahr.

Dieses Konstrukt hat am Montagabend im Stadtrat fraktionsübergreifend für ungewohnt heftige Kritik gesorgt. Der Wortführer der Gegner kam dabei aber nicht von der Opposition, sondern war mit Dirk Bergauer ein Rat der Freien Wähler-Union (FWU) - eigentlich die Unterstützer Schmidts. "Wer soll denn diesen Park nutzen, für den wir auch noch Miete zahlen? Direkt an einer der dicht befahrensten Straßen im Zentrum? Wir haben schon viele Parks und viele Bürger, die einen eigenen Garten haben. Ich werde dagegen stimmen." Er verwies darauf, dass es schon anderswo Orte in der Stadt gibt, die von den Leuten nicht angenommen würden. "Etwa die Terrasse am Walkteich. Die steht seit drei Jahren fast nur leer."

Hintergrund: Oberbürgermeister Schmidt musste schon vor einem Jahr eingestehen, dass dieses Kleinod ein Sorgenkind ist. Die Holz-Terrasse am Walkteich hat einst 260.000 Euro gekostet. Zum Vergleich: Wenn man für die Dach-Terrasse auf dem Aldi die prognostizierten Kosten von 14.000 Euro auf die 25 Jahre Mietvertragslaufzeit hochrechnet, kommen 350.000 Euro zusammen. Bergauer: "Diese 25 Jahre sind viel zu lang. Auch damit habe ich ein Problem."

Andere Räte stimmten Bergauer zu, etwa Jürgen Lindner (CDU). "Wir haben immer sehr viel abgesegnet. Irgendwann ist mal Schluss." Er erinnerte nur an den eher eng gestrickten Finanzhaushalt der Stadt. Zudem sei es "unfair" von Simmel, plötzlich Miete zu fordern, "wenn wir eigentlich nicht mehr wegkönnen." Dem stimmten andere Räte zu. "Wer sagt uns denn, dass Herr Simmel nicht bald kommt und Eintritt verlangt", so Marcel Pohl (Linke).

Marcel Schmidt argumentierte dagegen. Er versuche alles, um im Kampf der Kommunen um attraktive Innenstädte nicht zurückzufallen. Es könne niemand messen, ob die Terrasse etwas bringt. "Aber als Zeichen an die Händler, dass wir als Stadt mit ihnen zusammen kämpfen, Menschen und damit auch Kunden in die Innenstadt zu bekommen, lohnt es sich allemal." Es ginge auch um eine Glaubensfrage, die jeder selbst entscheiden müsste: Der Dach-Park sei ein Angebot für die Leute, zu bleiben. "Das kostet eben auch manchmal Geld."

Trotz der heftigen Debatte, die mehr als eine Stunde dauerte, schrammte Schmidt letztlich an einer Abstimmungs-Niederlage gerade noch so vorbei: Sieben Stadträte stimmten für die Kosten, fünf dagegen. Und vier Abgeordnete enthielten sich.