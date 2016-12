Oelsnitz/E.: Seat in Flammen

erschienen am 30.12.2016



Ein Seat hat in der Nacht zum Freitag im Wohngebiet an der Walther-Rathenau-Straße gebrannt. Die Feuerwehr und der Kreisbrandmeister wurden kurz nach 1 Uhr zu Hilfe gerufen. Der Wagen brannte im hinteren Bereich. Durch das schnelle Handeln der der 13 Kameraden konnte Schlimmeres verhindert werden. Ob wie schon im Sommer ein Brandstifter seine Finger im Spiel hatte, ermittelt die Polizei. Das Grundstück, auf dem der Seat brannte, befindet sich unmittelbar neben dem Grundstück, auf dem im August ein Ford brannte. (jeuh)